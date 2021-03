Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Προβληματισμός Φάουτσι για την πρόωρη άρση των μέτρων

Ανήσυχος για τη σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα δήλωσε χθες Κυριακή ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, κρίνοντας πως αυτό οφείλεται στην «πρόωρη» άρση των περιορισμών σε ορισμένες πολιτείες.

«Είμαστε κολλημένοι στα περίπου 50.000 κρούσματα την ημέρα, τις προάλλες έφθασαν ακόμη και τα 60.000, υπάρχει στ’ αλήθεια κίνδυνος» να εκδηλωθεί νέο κύμα της πανδημίας, εξήγησε ο ανοσολόγος στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, τονίζοντας πως τα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορωνοϊού, παρότι πιο μεταδοτικά, δεν αποτελούν τη μοναδική εξήγηση για την κατάσταση αυτή.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται «σε πράγματα όπως οι ανοιξιάτικες διακοπές και η άρση των περιοριστικών μέτρων (…) σε ορισμένες πολιτείες, που φρονώ ότι ήταν πρόωρη», σημείωσε ο Δρ. Φάουτσι.

Διώρυγα του Σουέζ: Αποκολλήθηκε το Ever Given

Κεραμέως: Στόχος να ανοίξουν γυμνάσια – λύκεια την επόμενη εβδομάδα

«Όταν κατεβαίνεις από μια κορύφωση κι αρχίζεις να βλέπεις ένα πλατό, αν παραμείνεις σε αυτό το πλατό, υπάρχει στ’ αλήθεια κίνδυνος νέου κύματος», επέμεινε. «Και δυστυχώς, αυτό αρχίζουμε να βλέπουμε», συμπλήρωσε, παραπέμποντας στην εξέλιξη σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου η πανδημία αναζωπυρώνεται.

«Ο κόσμος μειώνει την επαγρύπνησή του»

Δημοσιογράφοι ρώτησαν χθες τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ποια είναι η δική του ερμηνεία για τους αριθμούς. «Απ’ ό,τι ακούω, φαίνεται πως ο κόσμος μειώνει την επαγρύπνησή του, αλλά θα έχω μια συνάντηση με την ομάδα μου αύριο και θα σχηματίσω καλύτερη άποψη», δήλωσε.

Στις αρχές Μαρτίου, το Τέξας ανακοίνωσε ότι παύει να καθιστά υποχρεωτική τη χρήση μάσκας και θα επιτρέψει να λειτουργήσουν ξανά όλα τα εμπορικά καταστήματα της δεύτερης πολυπληθέστερης αμερικανικής πολιτείας. Άλλες πολιτείες το μιμήθηκαν, ή ετοιμάζονται να το κάνουν.

Στη Φλόριντα, όπου η χρήση μάσκας ουδέποτε υπήρξε υποχρεωτική και όπου εστιατόρια και πλαζ δεν έκλεισαν παρά για τρεις μήνες, συνέρρευσαν πρόσφατα χιλιάδες φοιτητές για τις εαρινές διακοπές τους.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του νέου κορωνοϊού στον πλανήτη, με πάνω από 550.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 30 και πλέον εκατομμυρίων κρουσμάτων του SARS-CoV-2.

Ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει σταθερός επί αρκετές εβδομάδες και πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, η Φλόριντα, το Μίσιγκαν και το Νιου Τζέρζι κατέγραψαν πρόσφατα αύξησή τους, την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν την εκστρατεία μαζικής ανοσοποίησης. Περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί, ενώ καθημερινά χορηγούνται σχεδόν τρία εκατομμύρια δόσεις.

«Πρόκειται στ’ αλήθεια για μια κούρσα ανάμεσα στον εμβολιασμό του πληθυσμού και την κορύφωση», εκτίμησε ο Άντονι Φάουτσι.