Κορονοϊός: Πολλαπλασιάζονται τα μέτρα στην Ευρώπη για την αναχαίτηση του νέου κύματος

Οι πρώτες εκδόσεις κάποιων από τα πιο διάσημα βιβλία στην ιστορία της ανθρωπότητας πουλήθηκαν σε δημοπρασίες έναντι πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Οι τέσσερις πιο ακριβές ακολουθούν παρακάτω με το πιο «οικονομικό» από αυτά να κοστίζει 2- 3 εκατομμύρια δολάρια!

Οι Ιστορίες του Καντέρμπερυ – Τζέφρυ Τσώσερ: 6,5 εκατομμύρια δολάρια

Το 1998 μία από τις πρώτες εκδόσεις του αριστοργηματικού βιβλίου «Οι Ιστορίες του Καντέρμπερυ» του Τζέφρυ Τσώσερ πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στο Λονδίνο. Ένας δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος με το όνομα Sir Paul Getty αγόρασε το αγγλικό αριστούργημα που πουλήθηκε για 6,5 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 11,2 εκατομμύρια δολάρια σήμερα). Η πρώτη έκδοση του βιβλίου κυκλοφόρησε από τον William Caxton το 1477, ενώ σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη 12 σπάνια βιβλία από αυτήν την συλλεκτική πρώτη έκδοση.

Η Βίβλος του Γουτεμβέργιου – 5,39 εκατομμύρια δολάρια

Το 1987 μία από τις αυθεντικές Βίβλους του Γουτεμβέργιου -από τα πρώτα βιβλία που εκτυπώθηκαν στην ιστορία της ανθρωπότητας το 1455- πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του αστρονομικού ποσού των 5,39 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 11,5 εκατομμύρια δολάρια σήμερα), ένα παγκόσμιο ρεκόρ εκείνη την εποχή για το υψηλότερο ποσό που δόθηκε ποτέ για ένα και μόνο βιβλίο. Η Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή του Λος Άντζελες πούλησε τη Βίβλο σε έναν από τους μεγαλύτερους πωλητές βιβλίων της Ιαπωνίας για να συγκεντρώσει κεφάλαια για την εκπαίδευση περισσότερων κληρικών.

First Folio – Σαίξπηρ: 5,2 εκατομμύρια δολάρια

Αρχικά γνωστό ως «Κωμωδίες, Ιστορίες και Τραγωδίες του κ. Ουίλλιαμ Σαίξπηρ», το First Folio είναι μια συλλογή από 23 έργα του Σαίξπηρ, συμπεριλαμβανομένων των The Tempest, Much Ado About Nothing και Romeo and Juliet. Εκτυπώθηκε για πρώτη φορά το 1623, επτά χρόνια μετά το θάνατο του θεατρικού συγγραφέα και θεωρείται ο λόγος για τον οποίο το έργο του συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Χωρίς αυτό, τα έργα του Σαίξπηρ μπορεί να είχαν χαθεί για πάντα, αναφέρει το Reader’s Digest. Το 2006, το First Folio πουλήθηκε έναντι του ποσού των 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 6,3 εκατομμύρια δολάρια σήμερα) σε δημοπρασία που διοργανώθηκε από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη.

Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων – Λιούις Κάρολ: 2- 3 εκατομμύρια δολάρια

Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων του Λιούις Κάρολ κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1865 και πρόκειται για μία από τις πιο περιζήτητες πρώτες εκδόσεις στην παγκόσμια λογοτεχνία. Κατά την αρχική εκτύπωση του βιβλίου, εκτυπώθηκαν μόνο 2.000 αντίγραφα, αλλά ανακλήθηκαν αμέσως μετά από αίτημα του εικονογράφου John Tenniel, ο οποίος ήταν δυσαρεστημένος με το πώς αποδείχθηκε η εκτύπωση, επιθυμώντας μια δεύτερη πιο βελτιωμένη εκτύπωση. Ωστόσο, πριν από την ανάκληση της πρώτης εκτύπωσης, ο Λιούις Κάρολ έδωσε μερικά αντίγραφα του πρωτότυπου σε φίλους και οικογένεια. Σήμερα, υπάρχουν μόνο 22 γνωστά αντίγραφα της πρώτης έκδοσης του βιβλίου, με δεκαέξι να σώζονται σε θεσμικές βιβλιοθήκες και τα υπόλοιπα έξι να βρίσκονται στα χέρια ιδιωτικών συλλεκτών. Το 2016, ένα εξαιρετικά σπάνιο αντίγραφο τέθηκε σε δημοπρασία στον οίκο Christie’s με εκτιμώμενη τιμή πώλησης από 2 έως 3 εκατομμύρια δολάρια.