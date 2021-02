Κηδεύτηκε στη Βρετανία ο ήρωας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Κηδεύτηκε ο βετεράνος ήρωας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Sir Τομ Μουρ, ο οποίος λίγο πριν τον θάνατό του, σε ηλικία 100 ετών, νικημένος από τον κορωνοϊό, είχε συγκεντρώσει 32 εκατομμύρια λίρες για να ενισχύσει το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS) στη μάχη κατά της πανδημίας.

Το φέρετρο του Μουρ μεταφέρθηκε στο κρεματόριο του Μπρέντφορντ από έξι στρατιώτες, προερχόμενους από το σύνταγμα του Γιορκσάιρ, ενώ κατά τη διάρκεια της κηδείας, ακουγόταν το «You Will Never Never Walk Alone» που ηχογράφησε πέρσι μαζί με τον Μάικλ Μπολ και τη χορωδία του NHS.

Επιπλέον, ένα αεροσκάφος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τύπου C-47 Dakota, πραγματοποίησε πτήση προς τιμήν του Μουρ, περνώντας μπροστά από μια ένοπλη ομάδα 14 ατόμων, που απέδωσαν τιμητικό χαιρετισμό, λίγο πριν την κηδεία.

Η ζωή του Τομ Μουρ

Ο Τομ Μουρ γεννήθηκε στο Keighley, του Δυτικού York, στις 30 Απριλίου 1920. Ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Ο πατέρας του παρά το γεγονός ότι ήταν κωφός, διοικούσε μια επιτυχημένη οικογενειακή εταιρεία. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του και πήρε το πτυχίο του πολιτικού μηχανικού. Αμέσως μετά εντάχθηκε στο όγδοο τάγμα του Συντάγματος, του δούκα του Ουέλιγκτον.

Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, στρατολογήθηκε στο 145 Regiment Royal Armored Corps και επιλέχθηκε για εκπαίδευση αξιωματικών το 1940. Εκεί πήρε τη θέση του λοχαγού. Στη συνέχεια μετατέθηκε στην Ινδία και αργότερα στη Μιανμάρ. Έπειτα επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εκπαιδεύσει τα πληρώματα των δεξαμενών στο Μπόβινγκτον του Γουιλτσάιρ και συνέχισε να ασκεί το χόμπι του ως μοτοσικλετιστής.

Μετά το τέλος του πολέμου παντρεύτηκε τη συζύγό του με την οποία είχαν διαφορά δεκαπέντε χρόνια. Έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό της το 2006 και στη συνέχεια ο Τομ, μετακόμισε στις δύο κόρες του.