Κατεδαφίστηκε το Trump Plaza στo Νιού Τζέρσεϊ – Συντρίμμια 34 όροφοι σε δευτερόλεπτα

Λίγα δευτερόλεπτα χρειάστηκαν για την κατεδάφιση του Trump Plaza Hotel and Casino στο Ατλάντικ Σίτι, ύστερα από σχεδόν 40 χρόνια ιστορίας στην ακτή του Νιου Τζέρσεϊ.

Το Trump Plaza άνοιξε το 1984 και ήταν κάποτε βασικός «πυλώντας» του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου ακινήτων του πρώην Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Το καζίνο έκλεισε το 2014 και έκτοτε το κτήριο εγκαταλείφθηκε και έπρεπε να κατεδαφιστεί, ανέφεραν πρόσφατα αξιωματούχοι της πόλης.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής, Καρλ Άικαν, κατέχει αυτήν τη τοποθεσία και δεν έχει ανακοινώσει μελλοντικά σχέδια για την αξιοποίησή της σύμφωνα με το WPVI, θυγατρικό τηλεοπτικό δίκτυο του CNNi.

Οι θεατές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν την έκρηξη και τα κοντινά ξενοδοχεία προσέφεραν ειδικά πακέτα για εξαιρετική θέα.

Περίπου 3.000 κομμάτια δυναμίτη χρησιμοποιήθηκαν για να κατεδαφίσουν σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα κτήριο 34 ορόφων, ανέφεραν οι New York Times.

Με το απλό πάτημα ενός κουμπιού, η ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 09.00 τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας), την προηγούμενη Τετάρτη.

Ένα θέαμα με έντονη συμβολική σημασία, λιγότερο από έναν μήνα μετά την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από Watch the Trump Plaza Hotel and Casino get demolished, by Jordan Valinsky, CNNi