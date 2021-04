Καπιτώλιο: Νεκροί ένας αστυνομικός και ο δράστης (video)

Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς που παρασύρθηκαν από ένα αυτοκίνητο σήμερα στη βόρεια είσοδο στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ είναι νεκρός, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι ο ύποπτος πέθανε στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί. Δεν φαίνεται να ήταν γνωστός στις αρχές, ούτε να είχε κάποια σχέση με μέλη του Κογκρέσου και το συμβάν αυτό που σήμανε συναγερμό ξανά στο Καπιτώλιο μάλλον δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.

Ο δράστης μπήκε από το βόρειο οδόφραγμα και έριξε το όχημά του πάνω στους αστυνομικούς. Στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητο κρατώντας ένα μαχαίρι και τους επιτέθηκε, με αποτέλεσμα εκείνοι να ανοίξουν πυρ εναντίον του.

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την αστυνομία του Καπιτωλίου, μετά την 6η Ιανουαρίου», τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια συνεχιζόμενη απειλή» για την ασφάλεια.

Δείτε ζωντανή εικόνα από το Καπιτώλιο

Το χρονικό της τραγωδίας στο Καπιτώλιο

«Ένας ύποπτος συνελήφθη. Οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Και οι τρεις διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο», ανέφερε στο Twitter η αστυνομία του Καπιτωλίου στην πρώτη της επίσημο τοποθέτηση…

Η αστυνομία επενέβη «αφού ενημερώθηκε ότι κάποιος παρέσυρε με αυτοκίνητο δύο πράκτορες», διευκρίνιζε ακόμη στην ανάρτηση στο Twitter.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εξάλλου ότι τη στιγμή της σύλληψης του υπόπτου ακούστηκαν πυρά.

Να σημειωθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν ήταν στο Καπιτώλιο. Δόθηκε εντολή στους υπαλλήλους του Καπιτωλίου να αποφύγουν τα παράθυρα και να καλυφθούν. Το συμβάν σημειώθηκε στην είσοδο Νορθ Μπαρικέιντ του Καπιτωλίου.

Στην περιοχή του Καπιτωλίου είχαν ληφθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μετά την πολύνεκρη επίθεση, στις 6 Ιανουαρίου, από διαδηλωτές, υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσφατα, αφαιρέθηκαν ορισμένα προστατευτικά φράγματα και η περίμετρος ασφαλείας περιορίστηκε γύρω από την έδρα του Κογκρέσου.

Αυτήν την εβδομάδα, βουλευτές και γερουσιαστές είναι σε διακοπές, όμως ορισμένα μέλη των επιτελείων τους, υπάλληλοι και δημοσιογράφοι βρίσκονταν στον χώρο. Ένας δημοσιογράφος που βρισκόταν μέσα στο Καπιτώλιο βιντεοσκόπησε ένα ελικόπτερο το οποίο πέταξε για λίγα λεπτά πάνω από το κτίριο, μετά το συμβάν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.