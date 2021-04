Κίνα: 21 ανθρακωρύχοι εγκλωβισμένοι μετά από ατύχημα σε ορυχείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης, 8 έχουν διασωθεί

Οκτώ ανθρακωρύχοι διασώθηκαν και 21 παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα ανθρακωρυχείο που πλημμύρισε στην αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, ανέφερε σήμερα η κρατική εφημερίδα China Daily, επικαλούμενη τοπικές αρχές.

Το ατύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου όταν 29 ανθρακωρύχοι εργάζονταν στο ορυχείο στην κομητεία Χουτούμπι, στον αυτόνομη περιφέρεια Τσανγκτζι Χούι, τονίζει το δημοσίευμα.

Η επιχείρηση είναι ακόμα σε εξέλιξη

#LATEST on #Xinjiang coal mine accident:

– 21 miners still trapped

– 12 workers' location confirmed, nine have yet to be located

– Rescue underway: air supply provided and efforts to draw water out of the mine

