Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής νιτρογλυκερίνης στη Χιλή (VIDEO)

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα) την Καλάμα, πόλη της βόρειας Χιλής, που αξιωματούχοι στην περιοχή σημείωσαν ότι οφειλόταν σε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής νιτρογλυκερίνης, εκρηκτικού με ευρεία χρήση στον τομέα των μεταλλείων.

Η έκρηξη ταρακούνησε κτίρια και ενεργοποίησε συναγερμούς αυτοκινήτων σε απόσταση ακόμη και 25 χιλιομέτρων από την εγκατάσταση. Μια στήλη πυκνού καπνού υψωνόταν στον ουρανό από το εργοστάσιο.

Στην εγκατάσταση έσπευσε δύναμη του πυροσβεστικού σώματος. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή.

Ο Ντανιέλ Αγούστο Πέρες, ο δήμαρχος στην Καλάμα, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από μεγάλα μεταλλεία της κρατικής επιχείρησης Codelco, τόνισε πως ακόμη οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες στο εργοστάσιο της βιομηχανίας ENAEX, στα όρια του νότιου τμήματος της πόλης.

#BREAKING

Reports Of Large Explosion In #Calama #Chile

▪️Large explosion reported at an Enaex plant near Calama, Chile. #Enaex is the largest producer of explosive-grade ammonium nitrate in Latin America.#BreakingNews pic.twitter.com/Pm8vGo4Hih

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) April 16, 2021