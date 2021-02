Ισραήλ: Ανοίγουν τμήματα της οικονομίας – Κοντά στο 50% το ποσοστό εμβολιασμού

Tο Ισραήλ άνοιξε τμήματα της οικονομίας, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αρχή της επιστροφής στους κανονικούς ρυθμούς ζωής, χάρη στην εκστρατεία ανοσοποίησης στο πλαίσιο της οποίας έχουν χορηγηθεί εμβόλια κατά της COVID-19 σχεδόν στον μισό πληθυσμό της χώρας.

Τα καταστήματα ήταν ανοικτά για όλους σήμερα το πρωί, όμως πρόσβαση σε χώρους αναψυχής όπως γυμναστήρια και θέατρα θα έχουν οι εμβολιασμένοι ή όσοι που έχουν αναρρώσει από τη νόσο και θεωρείται ότι έχουν ανοσία — και διαθέτουν το πιστοποιητικό Green Pass («Πράσινο Πάσο») που χορηγείται μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα από το υπουργείο Υγείας.

Στη χώρα συνεχίζουν να ισχύουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Απαγορεύεται ο χορός στις αίθουσες δεξιώσεων, ενώ οι συναγωγές, τα τεμένη και οι εκκλησίες μπορούν να δέχονται τους μισούς μόνο από τους πιστούς που θα επιτρέπονταν υπό κανονικές συνθήκες.

Η σημερινή χαλάρωση των μέτρων, έναν χρόνο ακριβώς μετά το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα κορονοϊού στο Ισραήλ, εντάσσεται στο σχέδιο της κυβέρνησης να ανοίξει περαιτέρω την οικονομία τον επόμενο μήνα, όταν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεκδικεί την επανεκλογή του.

Το Ισραήλ έχει χορηγήσει τουλάχιστον μια δόση του εμβολίου της Pfizer στο 45% και πλέον των 9 εκατ. κατοίκων του, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Το πρόγραμμα των δύο δόσεων έχει μειώσει τις μολύνσεις με COVID-19 κατά 95,8%, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου.

Το Ισραήλ έχει καταγράψει πάνω από 740.000 κρούσματα και 5.500 θανάτους λόγω της ασθένειας, γεγονός που έχει προκαλέσει επικρίσεις προς την κυβέρνηση Νετανιάχου για την κάποιες φορές ανομοιόμορφη εφαρμογή τριών εθνικών lockdowns. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι δεν θα υπάρξει τέτοιου είδους καθολική καραντίνα για τέταρτη φορά.

Οι μαθητές του δημοτικού και των δύο τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησαν σήμερα τα μαθήματα στις πόλεις του Ισραήλ όπου τα ποσοστά κρουσμάτων έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Οι υπόλοιποι μαθητές αναμένεται να επιστρέψουν έως τον επόμενο μήνα, ύστερα από σχεδόν ένα χρόνο τηλεκπαίδευσης.