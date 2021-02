Η Λετονία δηλώνει ανεπιθύμητο πρόσωπο Ρώσο τηλεπαρουσιαστή που χαρακτήρισε γενναίο άνδρα τον Χίτλερ

H Λετονία ανακοίνωσε σήμερα την απαγόρευση εισόδου στο έδαφός της για τον Ρώσο παρουσιαστή της τηλεόρασης Βλαντίμιρ Σαλαβιόφ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αδόλφο Χίτλερ «πολύ γενναίο άνδρα».

«Πήρα την απόφαση να περιληφθεί ο Ρώσος πολίτης Βλαντίμιρ Σαλαβιόφ στη λίστα των ανεπιθύμητων προσώπων στη Δημοκρατία της Λετονίας», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας αυτής, ‘Εντγκαρς Ρίνκεβιτς.

«Η εξύμνηση του ναζισμού υπό οποιαδήποτε μορφή είναι απαράδεκτη για τη Λετονία», τόνισε ο Ρίνκεβιτς σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο στο τηλεγράφημά του κάνοντας μια δυσμενή σύγκριση του Ρώσου τηλεπαρουσιαστή με τον επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, αναφέρει ότι ο ηγέτης εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης στη Ρωσία που είναι φυλακισμένος για διάφορους λόγους, κατηγορείται επίσης ότι δυσφήμισε έναν 94χρονο βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Ναβάλνι χαρακτήρισε «προδότη» τον εν λόγω βετεράνο και άλλα πρόσωπα που εμφανίζονταν σε ένα βίντεο φίλα προσκείμενο στο Κρεμλίνο.

Ο παρουσιαστής καναλιών της κρατικής τηλεόρασης Βλαντίμιρ Σαλαβιόφ έγινε γνωστός ως προπαγανδιστής του Κρεμλίνου και το όνομά του περιλαμβάνεται στη λίστα των 35 προσώπων σε βάρος της οποίας η ομάδα του Ναβάλνι ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις.

Ο Χίτλερ «ήταν προσωπικά ένας πολύ γενναίος άνδρας», δήλωσε ο Σαλαβιόφ σε ζωντανή εκπομπή.

«Αντίθετα με αυτόν τον φύρερ (ηγέτη, Ναβάλνι), αυτός (ο Χίτλερ) δεν απέφυγε την στρατιωτική θητεία. Πολέμησε με τιμή κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Σαλαβιόφ.

Η Λετονία και οι δύο άλλες βαλτικές χώρες, η Εσθονία και η Λιθουανία, που άλλοτε διοικούνταν από τη Μόσχα, όλες σήμερα είναι μέλη της ΕΕ και της ευρωζώνης, επέκριναν έντονα την κράτηση του Ναβάλνι και την καταστολή των διαδηλώσεων στη Ρωσία.