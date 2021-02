Η Αίγυπτος κάνει πράξη το «ευχαριστώ»:«Κόβει» νομίσματα με το σήμα ιατρικού προσωπικού

Φόρο τιμής στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλης της χώρας για τις τεράστιες προσπάθειές του για τη διάσωση της ζωής χιλιάδων πολιτών από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, θα αποδώσει η Αίγυπτος εκδίδοντας νομίσματα με το σήμα του Ιατρικού προσωπικού της χώρας.

Αυτό ανακοίνωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Οικονομικών Μοχάμεντ Μαϊάτ, επισημαίνοντας ότι η χώρα θα εκδώσει 10 εκατομμύρια νομίσματα της μίας αιγυπτιακής λίρας (1 λίρα ισούται με 0,053 του ευρώ) και πέντε εκατομμύρια νομίσματα των 50 πιάστρων (μισής αιγυπτιακής λίρας) με ανάγλυφο το σήμα του «Ιατρικού προσωπικού της Αιγύπτου».

Την απόφαση ήδη επικρότησε ο συνασπισμός των κομμάτων νεολαίας και των νέων πολιτικών, οι οποίοι και είχαν κάνει πέρυσι αυτήν την πρόταση, ευχαριστώντας την αιγυπτιακή κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της στην πρωτοβουλία αυτή.

Σημειώνεται ότι εγκρίθηκε και ένα πρόσθετο οικονομικό πακέτο στήριξης και ενίσχυσης των μισθών του ιατρικού προσωπικού, ύψους 2,25 δισ. αιγυπτιακών λιρών (περίπου 119 εκατομμύρια ευρώ) για τους περίπου 600.000 γιατρούς και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού στον τομέα της υγείας, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, 540 νέα κρούσματα κορωνοϊού, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα σε 168.597 άτομα. Παράλληλα, άλλοι 48 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους από επιπλοκές του κορωνοϊού, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων σε 9.560 από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα.

Η υπουργός Υγείας Χάλα Ζάγιεντ δήλωσε ότι στα μέσα του μηνός Φεβρουαρίου θα αρχίσει ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων με χρόνιες ασθένειες.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του ιατρικού προσωπικού στα 22 νοσοκομεία αναφοράς της χώρας και συνεχίζεται και στα υπόλοιπα νοσοκομεία ανά την επικράτεια.