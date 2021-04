Επίκειται τηλεφώνημα Μπάιντεν σε Ερντογάν στην σκιά αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Τον… πολυπόθητο ήχο του τηλεφώνου του αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες να ακούσει εντός της ημέρας να χτυπάει, ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν ακούγοντας από την άλλη άκρη της γραμμής την φωνή του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης μεταφέροντας πληροφορίες που διακινούνται σε τουρκικά ΜΜΕ, το τηλεφώνημα, μεταξύ άλλων, αναμένεται να επικεντρωθεί στην επικείμενη επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ, μία κίνηση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία. Μάλιστα όπως ειπώθηκε, οι προετοιμασίες των διπλωματών των δύο πλευρών είναι έντονες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι, είπε σε δημοσιογράφους χθες ότι η αμερικανική προεδρία θα έχει «περισσότερα να πει» για το ζήτημα αυτό το Σάββατο. Απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

President Biden is expected to declare the Ottoman massacre of Armenians in the early 20th century a genocide, a step that would further inflame tensions with Turkey https://t.co/JQLvp7Fmn6

