Εντυπωσιακά πλάνα με αστροναύτες εκτός του διαστημικού σταθμού(VIDEO)

Έναν εντυπωσιακό διαστημικό περίπατο έκαναν την Κυριακή οι αστροναύτες της NASA Κέιτ Ρούμπινς και Βίκτορ Γκλόβερ εκτός του διαστημικού σταθμού για να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναβάθμισης των ηλιακών συστοιχιών για ερευνητικούς και εμπορικούς σκοπούς.

Στόχος είναι οι διαρκείς αναβαθμίσεις του διαστημικού σταθμού που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα ηλιακά πάνελ είχαν εγκατασταθεί το 2000 με εκτιμώμενη διάρκεια λειτουργίας τα 15 χρόνια, επομένως έπρεπε να αντικατασταθούν παρότι λειτουργούσαν ακόμα.

Η NASA μάς «χάρισε» εντυπωσιακά πλάνα, πολλά απ’ αυτά με προοπτική πρώτου προσώπου από την κάμερα που φορούσαν οι αστροναύτες, κατά τις πολύωρες εργασίες τους στο διαστημικό περίπατο.

🤩 High-definition views are coming in from astronaut Kate Rubins’ helmet camera as she makes her way to the worksite for today’s spacewalk. She & @AstroVicGlover will work together to assemble and install modification kits for upcoming @Space_Station solar array upgrades. pic.twitter.com/GAtAeeKNVO — NASA (@NASA) February 28, 2021

A look at both @NASA_Astronauts working outside the @Space_Station today: Kate Rubins & @AstroVicGlover. They’re installing bracket support structures at the base of the station’s solar arrays, to enable future upgrades to the arrays. pic.twitter.com/Ed5OrxX8lt — NASA (@NASA) February 28, 2021