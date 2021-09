Εκτροχιασμός τρένου με νεκρούς στη Μοντάνα των ΗΠΑ (VIDEO)

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν χθες Σάββατο όταν επιβατικός συρμός της Amtrak εκτροχιάστηκε στην πολιτεία Μοντάνα, στο βόρειο και κεντρικό της τμήμα, δήλωσε στέλεχος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Λίμπερτι.

Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο που συνέδεε το Σιάτλ με το Σικάγο και μετέφερε 147 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος όταν πέντε βαγόνια εκτροχιάστηκαν κοντά στην πόλη Τζόπλιν, στη Μοντάνα, περί τις 16:00 (τοπική ώρα· στη 01:00 σήμερα Κυριακή ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την Amtrak.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβαίνοντες που είχαν παγιδευτεί στα εκτροχιασμένα βαγόνια κατέστη δυνατό να βγουν. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των τραυματιών, πρόσθεσε. Ο συντονιστής των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων στη Μοντάνα δήλωσε πάντως στην εφημερίδα The New York Times ότι οι τραυματίες είναι «πάνω από πενήντα».

