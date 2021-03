Εκλογές υπόσχεται ο επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας στη Μιανμάρ(VIDEO&ΦΩΤΟ)

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας στην Μιανμάρ, στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ επανέλαβε την υπόσχεσή του για διεξαγωγή εκλογών μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου, δηλώνοντας ότι οι πράξεις βίας είναι ανάρμοστες, τη στιγμή που ο στρατός καταστέλλει με βία τις διαδηλώσεις κατά της κατάληψης της εξουσίας από τον στρατό.

Απευθυνόμενος σήμερα στην ετήσια παρέλαση της Ημέρας του Στρατού, χαιρέτισε την παρουσία των ρωσικών δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας την Ρωσία έναν «αληθινό φίλο».

Είπε ότι ο στρατός έπρεπε να καταλάβει την εξουσία την 1η Φεβρουαρίου εξαιτίας παράνομων ενεργειών της ανατραπείσας κυβέρνησης του κόμματος Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία (NLD) και της κρατούμενης σήμερα ηγέτιδας Αούνγκ Σαν Σου Τσι, προσθέτοντας ότι ορισμένα ηγετικά στελέχη του κόμματος κρίθηκαν ένοχα για διαφθορά και έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον τους.

Μαίνονται οι συγκρούσεις στη Μιανμάρ – Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων

Δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον 16 διαδηλωτές σήμερα, σύμφωνα με αναφορές σε μέσα ενημέρωσης και με αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που ο ηγέτης της στρατιωτικής χούντας δηλώνει ότι ο στρατός θα προστατεύσει τον λαό και θα αγωνιστεί για τη δημοκρατία.

A very young kid was shot in the head by Terrorist Military group in Mandalay. His condition was as seen in the https://t.co/bEJJ4SFGDk cruel & disgusting Military terrorist is.

They are killing Civilians including kids in Myanmar. pic.twitter.com/QyeGFHn12N — Statice 스타티스 💐 (@eternalbkpp) March 27, 2021

Οι διαδηλωτές κατά του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 1ης Φεβρουαρίου βγήκαν στους δρόμους της Ρανγκούν, της Μάνταλεϊ και άλλων πόλεων, αψηφώντας την προειδοποίηση ότι μπορεί να δεχθούν πυρά «στο κεφάλι και την πλάτη» ενώ οι στρατηγοί της χώρας γιορτάζουν την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

According to Myanmar Now news portal, this video is in Myeik town of Thanintharye region where Junta’s forces beating a protester #WhatsHappeningInMyanmar #March27Coup pic.twitter.com/LU3iSIlr8p — Thet Aung (@TonyMinAung1) March 27, 2021

«Σήμερα είναι μια ημέρα ντροπής για τις ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε σε διαδικτυακό φόρουμ ο δρ. Σάσα, εκπρόσωπος της CRPH, της οργάνωσης κατά της χούντας που δημιουργήθηκε από εκδιωχθέντες βουλευτές.

«Οι στρατηγοί γιορτάζουν την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων αφού σκότωσαν πάνω από 300 αθώους πολίτες», δήλωσε ο ίδιος, δίνοντας μια εκτίμηση για τον απολογισμό των νεκρών από τότε που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις πριν από μερικές εβδομάδες.

Tw // Blood , Death

3 civilians were shot dead in Pakokku, Magway Division .

Brutal crackdowns have been happening across Myanmar since this morning .

ANTIFASCIST REVOLUTION #WhatsHappeningInMyanmar#AntiFascistRevolution2021#Mar27Coup pic.twitter.com/QKLMQ8BsHD — Thin Ya Nat Soe (@ThinYaNatSoe1) March 27, 2021

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους διαδηλωτών έξω από αστυνομικό τμήμα στο προάστιο Ντάλα της Ρανγκούν νωρίς σήμερα το πρωί, όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Myanmar Now. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα από πυρά σε διαδήλωση στην περιοχή Ινσέιν της πόλης, όπως δήλωσε κάτοικος στο Reuters. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Λάσιο στο ανατολικό τμήμα της χώρας και τέσσερις σε μεμονωμένα περιστατικά στην περιοχή Μπάγκο, κοντά στη Ρανγκούν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης. Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Χόπιν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

State-sponsored terrorists set the barricades made by the protesters on fire and opened gunfires at unarmed protesters.

ANTIFASCIST REVOLUTION#AntiFascistRevolution2021#Mar27Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/w3N7SjsaYv — chu #Save Myanmar🇲🇲 (@chuthitsar12) March 27, 2021

Αφού ηγήθηκε στρατιωτικής παρέλασης στην πρωτεύουσα Νάι Πι Τάου για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ επανέλαβε τη δέσμευσή του για διεξαγωγή εκλογών χωρίς να δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

«Ο στρατός θέλει να ενώσει τα χέρια με όλο το έθνος για να προστατεύσει τη δημοκρατία», δήλωσε ο στρατηγός, σε σχόλια που μεταδόθηκαν απευθείας από την κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι αρχές θέλουν να προστατεύουν τον λαό και να αποκαταστήσουν την ειρήνη σε όλη τη χώρα.

«Βίαιες ενέργειες που επηρεάζουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια προκειμένου να εγείρει κανείς αιτήματα είναι ανάρμοστες».

Οι τελευταίοι θάνατοι έρχονται να προστεθούν στους 328 ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί στην καταστολή των διαδηλώσεων που ακολούθησαν το πραξικόπημα σε βάρος της εκλεγμένης κυβέρνησης της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, σύμφωνα με καταμέτρηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ένωση Αρωγής για τους Πολιτικούς Κρατούμενους (AAPP). Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά.