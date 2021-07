Ασύλληπτη τραγωδία με 93 νεκρούς και 1.300 αγνοούμενους (VIDEO)

Αποτυγχάνοντας να εκτιμήσουν το μέγεθος της καταστροφής από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις έντονες πλημμύρες που έχουν μετατρέψει σε απέραντα ποτάμια πολλές περιοχές της δυτικής Γερμανίας, οι διασώστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό πολιτών που βρήκαν καταφύγιο σε δέντρα ή πολυκατοικίες για να σωθούν. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 93 με τους αγνοούμενους να αγγίζουν τους 1.300.

Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για να απεγκλωβίσουν τυχόν επιζώντες. Σε περιοχές που τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν πρόσβαση, συνδράμουν στρατιώτες και ελικόπτερα. Μέσω των social media, πολλοί κάτοικοι που βρήκαν καταφύγιο στις ταράτσες σπιτιών, καλούν σε βοήθεια.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι των δύο γερμανικών κρατιδίων που έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα από τις φονικές πλημμύρες – Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία και Ρηνανία Παλατινάτο – οι γερμανικές αρχές δεν μπορούν να έχουν σαφή εικόνα σε ότι αφορά το μέγεθος της καταστροφής: η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη σε ότι αφορά τον αριθμό των αγνοουμένων και των νεκρών.

More than 60 people have died and dozens have been reported missing as severe flash flooding in Belgium and Germany turned streams and streets into raging torrents. https://t.co/Go0HgPeIAe pic.twitter.com/uSfvS1Agxs

— ABC News (@ABC) July 15, 2021