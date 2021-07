Ανακοινώθηκαν οι έδρες των τελικών Champions και Europa League από την UEFA

Αυτές είναι οι έδρες για τους τελικούς σε Champions League και Europa League μέχρι το 2025.

Η UEFA έκανε επισήμως γνωστό ότι Αγία Πετρούπολη, Κωνσταντινούπολη, Λονδίνο και Μόναχο θα φιλοξενήσουν αντίστοιχα τα ματς το 2022, 2023, 2024 και 2025, ενώ σε ό,τι αφορά την Πόλη, έγινε η συγκεκριμένη επιλογή, λόγω της μετακίνησης του φετινού τελικού στο Οπόρτο εξαιτίας του κορωνοϊού.

Παράλληλα, Σεβίλλη, Βουδαπέστη, Δουβλίνο και Μπιλμπάο θα διοργανώσουν κατά σειρά τους τελικούς του Europa League. Η επιλογή των τελευταίων δύο επειδή εν τέλει δεν φιλοξένησαν ματς για το Euro 2020.

