Ανακαλύφθηκαν καρκινογόνα σε απολυμαντικά χεριών στις HΠΑ

Mερικά δημοφιλή απολυμαντικά χεριών που αγόρασαν οι Αμερικανοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εμπεριέχουν μία καρκινογόνο χημική ουσία, σύμφωνα με ανάλυση.

Πλειάδα απολυμαντικών που γέμισαν τις αγορές εμπεριέχουν υψηλη περιεκτικότητα βενζόλιου, σύμφωνα με τη Valisure, online φαρμακείο που δοκιμάζει προϊόντα όσον αφορά την ποιότητά τους.

Σύμφωνα τόσο με το US Department of Health and Human Services όσο και με τον ΠΟΥ, το βενζόλιο βρίσκεται στην υψηλότερη κατηγορία καρκινογένεσης μαζί με τον άσβεστο.

Η Valisure ανέλυσε 260 μπουκάλια από 168 διαφορετικές εταιρείες και ανακάλυψε πως το 17% εξ αυτών εμπεριέχει ανιχνεύσιμες ποσότητες βενζολίου. To 8% εμπεριείχε 2 μέρη/εκατομμύριο, το όριο του FDA. O Οργανισμός Φαρμάκων των ΗΠΑ ανέφερε πως «τα επίπεδα αυτά είναι επιτρεπτά για περιορισμένη χρονική διάστημα».

Εχοντας λάβει τεράστια ώθηση από τους ειδικούς για την απολύμανση των χεριών και την προστασία κατά του κορωνοϊού, τα συγκεκριμένα γνωστά προϊόντα όπως Purell και Suave είχαν γρήγορα εξαφανιστεί από τα ράφια. Αυτές οι δύο συγκεκριμένες μάρκες δεν περιείχαν βενζόλιο. Παρόλα αυτά αρκετές από τις μάρκες που ανακαλύφθηκαν ήταν ευρέως διαδεδομένες μέσω της Amazon και της αλυσίδας σουπερ-μάρκετ Target.

Τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα ήταν gel, και τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν από το Chemical and Biophysical Instrumentation Center του πανεπιστημίου Yale αλλά και από την Boston Analytical, ένα ιδιωτικό εργαστήριο. Η Valisure ζήτησε από την FDA να αποσύρει τα προϊόντα αυτά. Οι συγκεκριμένες μάρκες έχουν ως εξής:

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πως το βενζόλιο αποτέλεσε μέρος των προϊόντων. Το βενζόλιο έχει συνδεθεί με μερικούς τύπους καρκίνου του αίματος, όπως η λευχαιμία. Σύμφωνα με τη American Cancer Society περίπου το ήμισυ της έκθεσης σε βενζόλιο στις ΗΠΑ οφείλεται στο κάπνισμα. Επίσης, αρκετοί εργαζόμενοι σε βιομηχανίες πλαστικού και καουτσούκ εκτίθενται στο βενζόλιο.

Σύμφωνα με το National Insitute for Occupational Safety and Health, η απορρόφηση μέσω του δέρματος και η πόση είναι επίσης πιθανές. Το 1990 ένα περιβαλλοντικό στέλεχος των αρχών της Βόρειας Καρολίνας ανακάλυψε βενζόλιο σε μπουκάλια νερού Perrier το οποίο οδήγησε σε μια μαζική ανάκληση μπουκαλιών σε 120 χώρες.

Εχοντας επικεντρωθεί στην ασφάλεια μέσω απολυμαντικών χεριών το FDA μπλόκαρε την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό τον περασμένο Ιανουάριο, αφού πολλά από αυτά εμπεριείχαν μεθανόλη, η οποία είναι δηλητηριώδης για τον άνθρωπο. Οσο για τα προϊόντα της Valisure, τα περισσότερα που ανακαλύφθηκαν με βενζόλη είχαν κατασκευαστεί στην Κίνα και τις ΗΠΑ. Η ανάλυση ανακάλυψε, επίσης, και μεγάλα ποσοστά μεθανόλης. Ενα προϊόν της Scentsational εμπεριείχε 14 φορές το επιτρεπτό ποσοστό μεθανόλης, με 630 μέρη/εκατομμύρια.

Η Valisure αναφέρει πως η βενζόλη μπορεί να μην αποσύρθηκε από τα τελευταία βήματα παραγωγής των τζελ όπως θα έπρεπε. Επίσης, μπορεί να φταίει και μια ειδική σκόνη από καρβομερές, το οποίο κατασκευάζεται με βενζόλη για τη δημιουργία ιξώδους.

Αρκετά φάρμακα έχουν ανακαλυφθεί να εμπεριέχουν καρκινογόνα. Τέτοια μολυσματικά συμπεριλαμβάνουν το NDMA (Ν-νιτροζοδιμεθυλαμίνη) η οποία ανακαλύφθηκε σε φάρμακα για την πίεση το 2018 και οδήγησε σε μαζική ανάκληση.

Η Valisure είχε ανακαλύψει NDMA και στο γνωστό Ζantac αλλά και τα γενόσημά του, όπως και στη μετφορμίνη η οποία χρησιμοποιείται κατά του διαβήτη. Η FDA είχε προχωρήσει σε ανάκληση του Zantac και των γενόσημων.

Το 2019 η Valisure ανακάλυψε και αυξημένα ποσοστά του πιθανού καρκινογόνου DMF (διμεθυλοφορμαμίδιο) σε φάρμακα για την πίεση.