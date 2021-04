Self test: Μετά τα σχολεία η αγορά – Με τεστ στη δουλειά οι εργαζόμενοι

Ησειρά των εργαζομένων για να κάνουν self test έρχεται μετά τη διάθεση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στα Λύκεια, καθώς το άνοιγμα σχολείων για τις συγκεκριμένες τάξεις θα γίνει την Δευτέρα 12 Απριλίου. Όπως είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εντός των επόμενων 10 ημερών θα είναι δυνατή η διάθεση self test στον γενικό πληθυσμό, πέραν των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όπως εκτιμά ο ίδιος «εντός 10 ημερών θα μπορούμε να ανοίξουμε τη διάθεσή τους στον υπόλοιπο πληθυσμό». Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε σε προτεραιότητα τη διάθεση self test για τους εργαζόμενους και άφησε να εννοηθεί ότι δεν αφορά κάποιους συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων αλλά η παρέμβαση θα είναι οριζόντια. Κατά μία εκτίμηση, η κυβέρνηση ποντάρει στα self test για το άνοιγμα δραστηριοτήτων πέρα από το λιανεμπόριο, που άνοιξε υπό όρους σε αρκετές περιοχές στη χώρα. Έμφαση θα δοθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ιδίως στους εξής 5 κλάδους:

λιανεμπορίου

τουρισμού

μεταποίησης

επισιτισμού

μεταφορών

Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους θα κληθούν να δηλώνουν εάν βγήκε θετικό ή αρνητικό το αποτέλεσμα self-test, σύμφωνα με οδηγίες όπως και στα σχολεία.

Ξεκινά το self test από τα σχολεία

Σκοπός του self test, μέσω των οποίων θα γίνει το άνοιγμα Λυκείων από τις 12 Απριλίου είναι οι μαθητές να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σχολεία και να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία ανιχνεύοντας ασυμπτωματικούς φορείς του κορονοιού SARS-CoV-2 εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Τα τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι υποχρεωτικά, 2 φορές την εβδομάδα.

Εάν υποβληθήκατε σε οικιακό τεστ και βρεθήκατε θετικοί στον νέο κορονοϊό, μπορείτε να υποβληθείτε σε νέο τεστ προς επιβεβαίωση του πρώτου. Αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε εσείς επιθυμείτε ιδιωτικά ή δημόσια εντός των επόμενων 24 ωρών. Σημειώνεται ότι περίπου 1 στα 3 άτομα που είναι φορείς του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2, δεν έχουν συμπτώματα και τον μεταδίδουν χωρίς να το γνωρίζουν. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες γύρω από την πανδημία, οι τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού συνδράμουν στον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Κάνοντας τεστ στο σπίτι βοηθάμε σημαντικά στο να σταματήσει η εξάπλωση του ιού.

Μέσω της διαδικασίας του αυτοελέγχου με οικιακό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου ο πολίτης προστατεύει ταυτόχρονα την υγεία του αλλά και τους αγαπημένους του ανθρώπους.

διενέργεια self τεστ κορονοϊού 2 φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα τεστ θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Βάσει του ΑΜΚΑ τους, μαθητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ για κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο.

Πώς θα γίνονται τα self tests

H διενέργεια του self test προβλέπεται τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.

Τα βήματα για την διενέργεια του self test είναι τα εξής:

Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου από αύριο σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ. Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19

Εάν είστε εκπαιδευτικός (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), ή δεν ανήκετε σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες, μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό αποτέλεσμα self-test ή αρνητικό αποτελέσμα test (self-test, rapid, PCR):

Δήλωση αποτελέσματος self-test για εργαζομένους

Σύμφωνα με το self-testing.gov.gr, εάν είστε εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα ιδίως σε κλάδο λιανεμπορίου, τουρισμού, μεταποίησης, επισιτισμού, ή των μεταφορών μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό αποτέλεσμα self-test ή αρνητικό αποτελέσμα test (self-test, rapid, PCR):

Σχολική κάρτα για COVID-19

Εάν είστε γονέας/κηδεμόνας μαθητή Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ενήλικος μαθητής Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό αποτέλεσμα self-test ή αρνητικό αποτελέσμα test (self-test, rapid, PCR):

Αν το αποτέλεσμα του self-test σας είναι θετικό και επιθυμείτε να προβείτε σε δεύτερο δωρεάν τεστ σε κάποια δημόσια δομή για επιβεβαίωση, πατήστε εδώ.