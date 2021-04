Self test και εμβόλια κρίνουν τις μετακινήσεις εκτός νομού

Με οδηγό τα self test αναμένεται να κινηθούν οι Αρχές σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις εκτός νομού ειδικά ενόψει Πάσχα. Ήδη, η διενέργεια self test στα Λύκεια δείχνει ιδιαίτερα αποτελεσματική, αναφορικά μα την εύρεση ασυμπτωματικών κρουσμάτων σε μαθητές και καθηγητές γι’ αυτό το λόγο η χρήση τους επεκτείνεται από τη Δευτέρα 19 Απριλίου και σε μεγάλο εργασιακό πεδίο. Όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, υποχρεωτικό θα είναι το self test, μία φορά την εβδομάδα, για τους εργαζόμενους σε σε έξι επαγγελματικές κατηγορίες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι ταυτόχρονα με την εκτιμώμενη αποκλιμάκωση του τρίτου κύματος στη χώρα μας τις επόμενες εβδομάδες και τα εκτεταμένα self test να μπορέσουν να αρθούν και άλλα μέτρα του lockdown, με ένα από αυτά να είναι και η μετακίνηση εκτός νομού.

«Εκτιμώ ότι από τις 18 με 20 Απριλίου θα αρχίσει να φαίνεται μία οριακή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Στις ΜΕΘ και στις απλές κλίνες των νοσοκομείων η αποκλιμάκωση της πίεσης θα αρχίσει να γίνεται ορατή 7 με 10 μέρες αργότερα, δηλαδή προς το τέλος Απριλίου. Η εικόνα θα είναι καλύτερη το Πάσχα, αλλά όχι τόσο καλή, ώστε να το γιορτάσουμε φυσιολογικά. Κανείς δεν περιμένει ότι μέσα σε λίγες μέρες τα κρούσματα από το σημερινό αριθμό θα πέσουν στα 500», τόνισε στο ethnos.gr ο καθηγητής Πνευμονολογίας – Λοιμωξιολογίας και διευθυντή της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιάννης Κιουμής.

Πάντως φρένο στις αλλεπάλληλες πρόωρες δηλώσεις υπουργών που κάνουν εκτιμήσεις για την πορεία των μέτρων επιχείρησε να βάλει με δημόσια τοποθέτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η απειλή παραμένει γιατί τα κρούσματα μπορεί να δείχνουν τάσεις μείωσης και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία να σταθεροποιούνται έστω και σε υψηλά επίπεδα αλλά εύκολα το γνωρίζουμε όλοι ότι μπορούν και πάλι να αυξηθούν απειλητικά. Συνεπώς η εγρήγορση συνεχίζεται και έχει τεράστια σημασία να συνεχίσουμε να βαδίζουμε με υπευθυνότητα στο δρόμο που χαράξαμε, συνδυάζοντας από τη μια την προστασία της υγείας μας με την προσεκτική επαναλειτουργία δραστηριοτήτων στην οικονομία, στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση» είπε χαρακτηριστικά.

Αυτό το διάστημα τα αρμόδια υπουργεία καταρτίζουν το σχέδιο βάσει του οποίου θα μπορούν να γίνουν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες βασικό ρόλο έχουν τα self tests. Ο ακριβής τους ρόλος δεν έχει καθοριστεί, ωστόσο ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι σε περίπτωση ελέγχου στις πύλες εξόδου των νομών οι πολίτες να μπορούν να επιδείξουν αρνητικό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση οι όποιες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την Μεγάλη Εβδομάδα προκειμένου όπως έχουν πει κυβερνητικά στελέχη αλλά και οι επιστήμονες, να ζήσουμε ένα Πάσχα όσο πιο κοντά στην κανονικότητα γίνεται και όχι σαν το περσινό.

Self test στους εργαζόμενους αλλιώς τσουχτερά πρόστιμα

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, υποχρεωτικό θα είναι το self test, μία φορά την εβδομάδα, για τους εργαζόμενους σε:

Λιανεμπόριο (σούπερ μάρκετ, τρόφιμα και ποτά)

Εστίαση

Μεταφορές, θαλάσσιες, χερσαίες και αεροπορικές

Υπηρεσίες καθαρισμού

Κουρεία – Κομμωτήρια – Κέντρα Αισθητικής

Υπηρεσίας Τυχερών Παιχνιδιών και Στοιχημάτων

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τον Κωστή Χατζηδάκη, γνωστοποίησε ότι εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν δεν έχει κάνει self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του. Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει στη δουλειά χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής έως ότου συμμορφωθεί ο εργαζόμενος.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.