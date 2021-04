Lockdown : Πότε θα σταματήσουμε να στέλνουμε SMS

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσιάζει το τρίτο επιδημικό κύμα τις τελευταίες ημέρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας, επιτρέποντας στην κυβέρνηση -παρόλο πάντως που τα νοσοκομεία συνεχίζουν να δέχονται ασφυκτική πίεση- να σχεδιάσει εν μέρει το σταδιακό άνοιγμα της χώρας το προσεχές διάστημα.

Oπως υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, τα ημερήσια κρούσματα ήταν τις τελευταίες επτά ημέρες κατά μέσο όρο 2.800, όταν την προηγούμενη Τετάρτη ήταν περισσότερα από 3.000, τα ενεργά κρούσματα έχουν υποχωρήσει σε 27.500 από περισσότερα από 30.000 που ήταν πριν από μία εβδομάδα, ενώ ο δείκτης θετικότητας έχει σταθεροποιηθεί κάτω από το 6% (5,47% ήταν την προηγούμενη εβδομάδα).

Στο ποσοστό θετικότητας εστίασε μάλιστα και η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, παρουσιάζει σταδιακή μείωση. Έσπευσε, πάντως, να επισημάνει πως η ισορροπία παραμένει εύθραυστη, κάνοντας λόγο για την «τελευταία και πιο ευαίσθητη φάση της πανδημίας στην οποία βαδίζουμε».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στους τρεις παράγοντες που αποτελούν «συμμάχους» για το άνοιγμα της χώρας. Και δεν είναι άλλοι από τα εμβόλια, τα self test -τα οποία μάλιστα από την προσεχή Δευτέρα επεκτείνονται σε χιλιάδες εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα- καθώς και τις καλές καιρικές συνθήκες.

Σε ό,τι αφορά στα αυτοδιαγνωστικά τεστ, στην κυβέρνηση είναι ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι από την εξέλιξη της διαδικασίας και σταδιακά σκέφτονται την εφαρμογή του ίδιου μοντέλου σε όλους τους κλάδους μέχρι να φτάσουμε στην ανοσία της αγέλης μέσω του εμβολιασμού. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο εξετάζεται και για τη… μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα, εφόσον πάντα υπάρχει το «πράσινο φως» των ειδικών.

Πότε θα σταματήσουμε να στέλνουμε SMS

Η περιβόητη «επιστροφή στην κανονικότητα» περιλαμβάνει σειρά χαλάρωσης μέτρων, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και οι μετακινήσεις.

Σημειώνεται πως εδώ και αρκετούς μήνες, όπως και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, οι μετακινήσεις συνδυάστηκαν με το SMS στο 13033, η αποστολή του οποίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κάθε φορά που κάποιος επιθυμεί να βγει από το σπίτι του.

Με δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα -έστω και σταδιακά θα αρθούν οι συγκεκριμένοι περιορισμοί- το SMS στο 13033 οδεύει προς κατάργηση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το άνοιγμα της εστίασης οδεύει για την Τρίτη 4 Μαΐου -αρχικά σε εξωτερικούς χώρους- και ο τουρισμός για την Παρασκευή στις 14 Μαΐου. Όπερ σημαίνει ότι οι μετακινήσεις θα ανοίξουν και σταδιακά θα αποχαιρετίσουμε και την αποστολή SMS.

Πάντως, δεν είναι βέβαιο ότι ακόμη και να ανοίξει η κυκλοφορία, θα είναι ελεύθερες οι μετακινήσεις όλη την ημέρα. Πρόκειται για ένα ζήτημα που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, και κυρίως τα επιδημιολογικά δεδομένα τον επόμενο μήνα.

Ο σχεδιασμός για «απελευθέρωση» δραστηριοτήτων

Οι ημερομηνίες για την «επιστροφή στην κανονικότητα» μπορεί να μην έχουν κλειδώσει ακόμη, ωστόσο υπάρχει ένα προσχέδιο στο τραπέζι της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αυτό, malls, κέντρα αισθητικής και φροντιστήρια -μόνο όμως για τους μαθητές Λυκείου- αναμένεται να σηκώσουν ρολά στις 19 Απριλίου, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα.

To Σάββατο 24 Απριλίου ενδέχεται να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση του λιανεμπορίου και οι καταναλωτές θα μπορούν να ψωνίζουν κανονικά, δίχως click away και click in shop / click inside.

Σύμφωνα με το MEGA, η εστίαση θα ανοίξει την Τρίτη του Πάσχα 4 Μαΐου, μόνο σε εξωτερικούς χώρους, με τραπεζάκια και θα συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα προστασίας τόσο για εργαζομένους όσο και για πελάτες. Μάλιστα, πιθανολογείται να τεθεί σε ισχύ και μειωμένο ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα της εστίασης αλλά και η παραχώρηση επιπλέον εξωτερικού χώρου.

Η απόφαση για επαναλειτουργία του κλάδου που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία θα γίνει με γνώμονα και την τουριστική περίοδο, η οποία ανοίγει επισήμως στις 14 Μαΐου, γεγονός που σημαίνει ότι η εστίαση δεν μπορεί να είναι κλειστή με τουρίστες στη χώρα.

Η σχετική συνεδρίαση των ειδικών του υπουργείου Υγείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την εβδομάδα ακριβώς μετά το Πάσχα.

Σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία των γυμνασίων και των δημοτικών σχολείων, πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανή ημερομηνία είναι η Δευτέρα 10 Μαΐου και στόχος του υπουργείου είναι η απρόσκοπτη λειτουργία τους έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν και από τις εισηγήσεις των ειδικών, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και την εικόνα της πανδημίας του κοροναϊού.