Guardian: Χιλιάδες μετανάστες στην Ελλάδα κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι (ΦΩΤΟ)

Χιλιάδες πρόσφυγες αντιμετωπίζουν κίνδυνο να μείνουν στον δρόμο από τον απότομο τερματισμό ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που προσέφερε λεφτά και προσωρινή στέγη σε όσους είχαν πάρει άσυλο στην Ελλάδα.

Οι εκκλήσεις των ΜΚΟ πληθαίνουν, μέσα στους φόβους ότι περισσότεροι από 2.000 άντρες, γυναίκες και παιδιά θα μείνουν εντελώς ξεκρέμαστοι.

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα επιστρέφουν στον δρόμο μέσα σε μια παγκόσμια πανδημία», είπε στον Guardian η Imogen Sudbery της International Rescue Committee.

