Χώρες του κόσμου τιμούν την Ελληνική Επανάσταση με τη φωταγώγηση κτιρίων(ΦΩΤΟ)

Πόλεις από όλο τον κόσμο τίμησαν σήμερα τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση φωταγωγώντας εμβληματικά κτήρια με τα χρώματα της γαλανόλευκης.

Την αρχή έκανε το πιο εμβληματικό κτήριο του Σίδνεϋ, η Όπερα.

Όπως κάνει γνωστό μέσω Twitter ο πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα Άρθουρ Σπύρου, στα γαλανόλευκα φωτίστηκε και το δημαρχείο της πόλης.

Επίσης φωτίστηκε και το Old Treasury Building στη Μελβούρνη, το οποίο ανέφερε στο Twitter «Η Μελβούρνη έχει τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα έξω από την Αθήνα και σήμερα σηματοδοτεί την ελληνική διακοσαετία. Φωτίζουμε το κτίριο με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας για να τιμήσουμε αυτό το σημαντικό γεγονός. Ευτυχισμένη ελληνική διακοσαετία σε όλους που γιορτάζουν!».

Melbourne has the largest Greek community outside of Athens and today marks the Greek Bicentenary, 200 years of Modern Greece. We’re lighting up the building in the colours of the Greek flag to commemorate this important event. Happy Greek Bicentenary to everyone celebrating! pic.twitter.com/lfbSeObr7e

Στα χρώματα της γαλανόλευκης και Μουσείο Σουρσόκ στον Λίβανο.

Reminder! Join today our virtual event at 19:00 pm. The @sursockmuseum will be lighted in the colors of the 🇬🇷 flag. Watch it live on the Facebook and Instagram pages of the Greek Community of Beirut pic.twitter.com/lVJIcwOVhq

Μάλιστα, στην Ολλανδία, η Πρεσβεία ανέβασε σε υψηλότερη θέση τη σημαία της Ελλάδας από εκείνες των άλλων χωρών.

The Greek Flag flying in the highest mast of the https://t.co/zfbopc5BDP to honour the Bicentennial Anniversary of the Greek Revolution of 1821 🇬🇷🇬🇷🇬🇷Thank you #Rotterdam , thank you Netherlands 🇳🇱 #Greece_2021 pic.twitter.com/gkPlDp09oq

— Embassy of Greece to the Netherlands (@PressGreekEmbas) March 25, 2021