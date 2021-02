Υψηλά πρόστιμα για τα «αυτοσχέδια» μπαρ και καφέ

Στο lockdown της άνοιξης τα αυτοσχέδια καφέ και μπαρ στήνονταν στις πλατείες με καφέδες από το σπίτι και μπίρες από το περίπτερο. Και αυτό διότι αρκετές επιχειρήσεις εστίασης είχαν επιλέξει τότε να μη λειτουργούν ούτε για τις υπηρεσίες take away και delivery και να παραμένουν εντελώς κλειστές. Στις αρχές Μαΐου, όταν η εστίαση παρέμενε ακόμη κλειστή, αλλά είχαν ανοίξει περισσότερες επιχειρήσεις για take away, οι εξωτερικοί χώροι αυτών είχαν μετατραπεί σε αυτοσχέδια μπαρ και καφέ.

Το σκηνικό επαναλαμβάνεται και στο νέο lockdown, καθώς η καλοκαιρία που επικρατεί –αν και βρισκόμαστε στον χειμώνα– κάνει πολλούς να έχουν ως τόπο συνάντησης με φίλους τον εξωτερικό χώρο καφέ, εστιατορίων, ψητοπωλείων, αλλά και μπαρ που διαθέτουν ποτά και κυρίως κοκτέιλ με την υπηρεσία take away.

Το φαινόμενο μάλιστα παρατηρείται όχι μόνο στις νεαρές ηλικίες, αλλά και στους μεγαλύτερους, με αρκετούς ηλικιωμένους να μαζεύονται και να πίνουν τον καφέ τους έξω από γνωστές αλυσίδες εστίασης.

Αυτό μπορούσαν να το κάνουν μέχρι προχθές. Διότι από χθες το πρωί στις 6 και τουλάχιστον έως το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου απαγορεύεται στους πελάτες των καταστημάτων εστίασης να περιμένουν να παραλάβουν τις παραγγελίες τους (έτοιμα γεύματα, ροφήματα και ποτά) στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων ή ακόμη και στους εξωτερικούς χώρους που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων (για παράδειγμα μια αυλή ή έναν ημιστεγασμένο χώρο που μπορεί να βρίσκεται στην ευθύνη της επιχείρησης). Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κάθονται έξω, για παράδειγμα στο πεζοδρόμιο, και μόλις παραλαμβάνουν την παραγγελία τους να φεύγουν.

Στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το μέτρο λαμβάνεται στο πλαίσιο της «ανάγκης αποφυγής συγχρωτισμού πέριξ χώρων εστίασης που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away). Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέτρο εφαρμόζεται πανελλαδικά, δηλαδή τόσο στις «κόκκινες» όσο και στις «κίτρινες» περιοχές, ενώ η παραβίασή του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένας καφές αντί για 1,50 ευρώ να στοιχίσει… 300 ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι παραβάσεις για τη μεν επιχείρηση τιμωρούνται με την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 3.000 ευρώ, για τους δε πελάτες με την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 300 ευρώ.