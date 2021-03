Υπαρκτός ο κίνδυνος επανα-λοίμωξης με κοροναϊό όσων έχουν ήδη νοσήσει με Covid-19

Καθώς η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 συνεχίζεται σε όλη την υφήλιο και ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού έρχεται σε επαφή με τον SARS-CoV-2, ένα βασικό ερώτημα που τίθεται εύλογα είναι το κατά πόσο η νόσηση με Covid-19 προσφέρει προστασία από την επανα-λοίμωξη με SARS-CoV-2.

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τη σχετική δημοσίευση των C.H.Hansen και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The Lancet στις 17 Μαρτίου 2021 (Christian Holm Hansen et al. Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study).

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν στη Δανία εκτεταμένοι πληθυσμιακοί έλεγχοι με PCR για τον SARS-CoV-2.

Κατά τη διάρκεια όλου του έτους πραγματοποιήθηκαν 10,6 εκατομμύρια δοκιμασίες PCR σε περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες, που αποτελούν το 69% του πληθυσμού της Δανίας.

Στην ανάλυση δε συμπεριελήφθησαν όσοι πολίτες εμφάνισαν θετική δοκιμασία PCR πρώτη φορά μεταξύ των δύο βασικών κυμάτων της Covid-19 (πρώτο κύμα: Μάρτιος-Μάιος 2020, δεύτερο κύμα: Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020), καθώς και όσοι πέθαναν πριν από το δεύτερο κύμα.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος πριν από τον Ιούνιο του 2020 έγινε έλεγχος σε 533.381 πολίτες, από τους οποίους οι 11.727 (2,2%) είχαν θετική δοκιμασία PCR.

Από αυτούς, οι 525.339 ήταν διαθέσιμοι για επαναληπτική εξέταση κατά το δεύτερο κύμα, με ένα ποσοστό θετικότητας στο πρώτο κύμα της τάξης του 2.1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 72 άτομα από αυτήν την ομάδα των πολιτών (0,65%) εμφάνισαν εκ νέου θετική δοκιμασία PCR και στο δεύτερο κύμα της πανδημίας στη Δανία.

Αντίθετα, 16.819 πολίτες εμφάνισαν θετική δοκιμασία PCR από τις 514.271 που είχαν αρνητική δοκιμασία PCR κατά το πρώτο κύμα (3,27%).

Συνολικά, το ατομικό ιστορικό προηγούμενης λοίμωξης Covid-19 προσέφερε προστασία έναντι στην επανα-λοίμωξη με SARS-CoV-2 κατά 80,5%.

Στις υπο-αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, ο βαθμός προστασίας ήταν σαφώς υποδεέστερος (47,1%) μεταξύ των πολιτών ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ωστόσο, δεν αναδείχθηκαν διαφορές ως προς το βαθμό προστασίας ανάλογα με το φύλο του συμμετέχοντος (άρρεν/θήλυ) ή το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη δοκιμασία PCR (3-6 μήνες/7 μήνες και άνω).

Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη μελέτη υποστηρίζει ότι ο κίνδυνος επανα-λοίμωξης έπειτα από προηγούμενη λοίμωξη Covid-19 δεν είναι αμελητέος, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες, άνω των 65 ετών.

Επομένως, ο εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός ακόμα και για τους πολίτες που έχουν ατομικό αναμνηστικό παρελθούσης λοίμωξης Covid-19.

(Πηγή πληροφοριών: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)