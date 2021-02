Τσιτσιπάς-Κοκκινάκης 3-2: Μαραθώνιος (4.32′) με νικητή τον Στέφανο(VIDEO)

Για 3η συνεχόμενη χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους ’32” του Australian Open. O Έλληνας τενίστας απέκλεισε με ανατροπή με 6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5), 6-4 τον Αυστραλό ομογενή (Νο267) Θανάση Κοκκινάκη στον 2ο γύρο στο Australian Open και θα παίξει το Σάββατο απέναντι στον Σουηδό Μίκαελ Ίμερ , ο οποίος κέρδισε με 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (5) τον Κάρλος Αλκαράζ, για μια θέση τους “16”.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι, είχε πρόβλημα απέναντι στο σερβίς του Θανάση Κοκκινάκη και είχε πολύ κακό ποσοστό στα μπρέικ πόιντ.

Αιφνιδιασμός και απώλεια

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Ο Θανάσης Κοκκινάκης θα τα σβήσει με άσους και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Με άσο θα κλείσει το 5ο γκέιμ για το 3-2 ο Έλληνας αλλά ο Αυστραλός θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 7ο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα τα σβήσει και τα 2 για να προηγηθεί ξανά με 4-3.

Με love service game ο Κοκκινάκης ισοφαρίζει σε 4-4 όμως το 5-4 είναι για τον Τσιτσιπά.

Στο 10ο γκέιμ ο Κοκκινάκης σβήνει 2 σετ πόιντ για το 5-5! Χωρίς να χάσει πόντο ο Έλληνας φτάνει στο 6-5 αλλά ο Αυστραλός θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Ο Κοκκινάκης θα φτάσει σε σετ πόιντ (6-5) και με διπλό σφάλμα του Τσιτσιπά θα επικρατήσει με 7-6 (5) σε 1.04′.

Επέστρεψε στο παιχνίδι

Στο 3ο γκέιμ του 2ου σετ ο Κοκκινάκης θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ αλλά με την 5η ο Τσιτσιπάς θα πετύχει μπτρέικ (2-1). Θα κρατήσει το σερβίς του για το 3-1 και εν συνεχεία για το 4-2.

Με love service game θα “γράψει” το 5-3 και θα κλείσει το σετ στο 6-4 για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Πάτησε… γκάζι ο Στεφ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει με μπρέικ (1-0) στο 3ο σετ και θα υπερασπιστεί το σερβίς του για το 2-0 και εν συνεχεία για το 3-1.

Στο 5ο γκέιμ ο Κοκκινάκης θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς με την 4η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ (4-1).

Ο Έλληνας τενίστας θα κλείσει το σετ με μπρέικ (6-1) για να προηγηθεί με 2-1.

Χαμένο ματς πόιντ, χαμένο σετ

Στο 4ο σετ, ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και με love service game θα φτάσει στο 3-2. Με συνοπτικές διαδικασίες θα φτάσει στο 5-4.

Ο Κοκκινάκης θα σβήσει ματς πόιντ και μετά από 11.10′ και 6 ισοπαλίες θα κλείσει το σετ για να ισοφαρίσει σε 5-5. Όπως και το 1ο έτσι και το 4ο σετ θα κριθεί στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Θανάσης Κοκκινάκης θα προηγηθεί με 5-1, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 5-5 αλλά ο Αυστραλός θα φτάσει σε σετ πόιντ το οποίο και θα εκμεταλλευτεί για το 7-6 (5) και το 2-2.

Στο τέλος κερδίζει ο Τσιτσιπάς

Στο 5ο σετ με το καλημέρα ο Κοκκινάκης θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με 1-0. Στο 3ο γκέιμ θα σβήσει άλλα 2 μπρέικ πόιντ και μετά από 7 ισοπαλίες και 12.28′ ο Κοκκινάκης θα προηγηθεί με 2-1!

Επιτέλους ο Τσιτσιπάς θα εκμεταλλευτεί ένα μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-2! Ο Έλληνας τενίστας θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-2 και ο Αυστραλός θα μειώσει σε 4-3.

