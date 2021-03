Συνεργασία για φροντίδα παιδιών με προβλήματα υγείας

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρύτανη ΕΚΠΑ Καθηγητή Θάνου Δημόπουλου και της Καθηγήτριας Παιδιατρικής και Διευθύντριας της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Βάνας Παπαευαγγέλου με τον κ. Κώστα Γιαννόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ του «Χαμόγελου του Παιδιού» και συμφώνησαν να συνεργαστούν με στόχο την υποστήριξη και φροντίδα παιδιών και εφήβων με προβλήματα υγείας, που χρήζουν κατ’ οίκον νοσηλεία.

Η «Παιδιατρική Κατ’ Οίκον Νοσηλεία» (ΠΚΟΝ) θα πραγματοποιηθεί από την Γ΄ Παιδιατρική Κλινική με την υποστήριξη από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στόχος της δράσης αυτής είναι να καλυφθούν οι ανάγκες φροντίδας βαρέως πασχόντων παιδιών, ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής νοσηλεία των παιδιών αυτών, στο σπίτι. H δράση αυτή δεν αφορά σε παρηγορητική φροντίδα και αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο σε παιδιά με βαριές αναπηρίες που θα είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα αφορά αρχικά, παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα με ή χωρίς μηχανική υποστήριξη της αναπνοής συμπεριλαμβανομένων και αυτών με κυστική ίνωση καθώς και παιδιά με χρόνια σοβαρά νευρομεταβολικά νοσήματα.

Η υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους περιλαμβάνει προγραμματισμένες επισκέψεις ιατρού, νοσηλευτή και φυσικοθεραπευτή στο σπίτι, δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας των γονέων του ασθενούς με την ομάδα ΠΚΟΝ καθώς και εκπαίδευση των φροντιστών του παιδιού (γονέων ή κηδεμόνων) από την ομάδα ΠΚΟΝ για την ασφαλή παραμονή του μικρού ασθενή στο σπίτι. Παράλληλα η ομάδα ΠΚΟΝ αναλαμβάνει τη μεταφορά και νοσηλεία του ασθενή στο Νοσοκομείο σε περίπτωση ανάγκης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και υλικών για το μικρό ασθενή και ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας από την ομάδα ΠΚΟΝ. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη συνολική αντιμετώπιση και συνεχή επανεκτίμηση των πολύπλευρων προβλημάτων και της εξέλιξής τους, μέσω καλού συντονισμού και συνεχούς επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων στη φροντίδα του παιδιού, στοχεύοντας στη καλύτερη ποιότητα ζωής του ίδιου και της οικογένειας του.

Ο κ. Γιαννόπουλος δήλωσε ότι «το όραμα όλων μας για την πραγματική ΠΚΟΝ, την ιατρική κάλυψη του ΠΑΙΔΙΟΥ που πάσχει αλλά και την ολιστική κάλυψη & στήριξη της οικογένειας για να αντιμετωπίσει το γολγοθά και να στηρίζει το παιδί τους. Να είστε καλά μας δώσατε ένα μεγάλο δώρο σήμερα με τις προτάσεις σας, που εκφράζουν αυτό που πιστεύουμε για την ΠΚΟΝ».

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ δήλωσε, ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία στις αμέσως προσεχείς ημέρες για διαδικτυακή συνάντηση όλων των μελών ΔΕΠ και ιατρών ΕΣΥ που εργάζονται σε Παιδιατρικές και Νεογνολογικές Κλινικές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καθώς και στο Εργαστήριο Προληπτικής Ιατρικής, Υγιεινής και Επιδημιολογίας και σε Πανεπιστημιακά Τμήματα Αιμοδοσίας, με στελέχη του «Χαμόγελου του Παιδιού», προκειμένου να προγραμματιστούν περαιτέρω δράσεις.

Πηγή: https://www.skai.gr/ekpa-xamogelo-tou-paidiou-synergasia-gia-frontida-paidion-me-provlimata-ygeias

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram