Πόσα self test δηλώθηκαν χθες στο ΕΡΓΑΝΗ

Πρώτη μέρα χθες δήλωσης των self test στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και σύμφωνα με πληροφορίες του DNews δηλώθηκαν 58.252 αρνητικά self test και 100 θετικά self test. Επίσης δηλώθηκαν 169 αρνητικά μοριακά τεστ και 14 θετικά και 2.721 αρνητικά rapid test και 15 θετικά.