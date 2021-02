Πλατφόρμα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων από τον δήμο Θεσσαλονίκης

Η Ελπίδα, ο Victor και η Marilou είναι μόνον ορισμένα από τα αδέσποτα ζώα που αναζητούν μια φιλόξενη στέγη και μια οικογένεια. Ένα ζεστό σπίτι για τα αδέσποτα που εγκαταλείπονται στους δρόμους της πόλης επιδιώκει να βρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οργανώνοντας για τον σκοπό αυτό ειδική πλατφόρμα.

Η ψηφιακή πλατφόρμα για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στον σύνδεσμο thessaloniki.gr/adoptions, έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Σωκράτη Δημητριάδη, στον διαδικτυακό τόπο έχει ήδη γίνει η καταχώρηση των πρώτων αδέσποτων ζώων προς υιοθεσία. Σε πρώτη φάση το ζώο θα δίνεται για φιλοξενία δύο εβδομάδων, ώστε να υπάρχει περίοδος προσαρμογής τόσο για το ίδιο όσο και για τον κηδεμόνα και μόνον μετά από τη διαδικασία αυτή αλλά κι έπειτα από τον αναγκαίο έλεγχο θα ολοκληρώνεται η υιοθεσία.

Όπως αναφέρει ο κ. Δημητριάδης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις φιλοζωικές οργανώσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τον Δήμο σε αυτό το “ πρωτοποριακό”, όπως το χαρακτηρίζει, εγχείρημα. Στην πλατφόρμα παρέχονται όλες οι βασικές πληροφορίες για τα προς υιοθεσία αδέσποτα ζώα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους τόσο για την αρχική φιλοξενία όσο και για την υιοθεσία.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/platforma-yiothesias-adespoton-zoon-apo-ton-dimo-thessalonikis

