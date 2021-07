Νέα «μοντέλα» έρχονται για το Εξοικονομώ

Νέα μοντέλα «Εξοικονομώ» προ των πυλών: Πλέον δεν θα πριμοδοτείται μόνο η α’ κατοικία, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, κτιρίων του Δημοσίου, ακόμη και η εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών. Το «Εξοικονομώ –Αυτονομώ» για τις κατοικίες αλλάζει και ως φιλοσοφία υιοθετώντας νέες πρακτικές για την εξασφάλιση των επιδοτήσεων και υπολογίζεται να ανοίξει το Φθινόπωρο. Αμέσως μετά ακολουθεί εκείνο για τις επιχειρήσεις.

Ανατροπές έρχονται στον νέο κύκλο Εξοικονομώ -Αυτονομώ, καθώς υιοθετείται μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία στις επιδοτήσεις για «μαστορέματα» στο σπίτι: Η λογική του «όποιος πρόλαβε… την κρατική ενίσχυση είδε» εγκαταλείπεται και από τους επόμενους κύκλους που αρχίζουν το Φθινόπωρο, υιοθετείται ένα νέο μοντέλο προϋποθέσεων, διαδικασιών και επιδοτήσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας.

Τέλος στο σύστημα… ο πιο γρήγορος τα παίρνει όλα

Μια βασική ανατροπή στη διαδικασία θα έχει να κάνει με το σύστημα first in – first serve (ένταξη με σειρά προτεραιότητας), το οποίο θα πάψει πλέον να ισχύει: Αυτή τη στιγμή μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στα νέα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των δυνητικά ωφελούμενων. Άλλωστε, για το συγκεκριμένο σύστημα που έκανε δεκτή μία αίτηση ανάλογα με το… πόσο γρήγορα αυτή είχε υποβληθεί, είχαν καταγραφεί αρκετές ενστάσεις, πόσω μάλλον όταν αρκετά γραφεία μηχανικών χρησιμοποιούσαν ειδικό software αυτόματης συμπλήρωσης των αιτήσεων και έπαιρναν το προβάδισμα. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να υπάρχει και λίστα επιλαχόντων, ώστε αν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι να εντάσσονται στο πρόγραμμα και αυτοί. Στο τραπέζι έχει πέσει και η αναθεώρηση του ύψους των επιδοτήσεων καθώς και η ένταξη στο πρόγραμμα πρόσθετων επιλέξιμων παρεμβάσεων. Στις αλλαγές που σχεδιάζονται εξετάζεται να ενταχθούν και πρόσθετα στοιχεία για την αξιολόγηση των αιτήσεων, όπως οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή του έργου, σε συνεργασία με την ΕΜΥ (βαθμοημέρες), ένα σύστημα που ήδη έχει αξιοποιηθεί στην χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και το ποσοστό βελτίωσης του οικήματος. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει και το να γίνουν αλλαγές και στα εισοδηματικά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται ο οδηγός του νέου «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» που θα περιλαμβάνει με λεπτομέρειες τους όρους για την ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών:

Οι αιτήσεις των νοικοκυριών θα αξιολογούνται με ενεργειακά και κοινωνικά κριτήρια, προκειμένου να εντάσσονται κατά προτεραιότητα τα φτωχότερα νοικοκυριά και όσα βρίσκονται σε περιοχές όπου επικρατούν ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Και εξοικονομώ… επιχειρώντας

Αυτό πάντως είναι ένα πρόγραμμα που έτσι και αλλιώς «έτρεχε» και θα «φρεσκαριστεί»: Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης όμως έρχονται και νέα προγράμματα που αφορούν σε ενισχύσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε τομείς που έως σήμερα δεν είχαν λάβει τις σχετικές επιδοτήσεις. Ένας από αυτούς είναι οι επιχειρήσεις και το νέο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης έχει πρόβλεψη για «Εξοικονομώ Επιχειρώντας».

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ αποκλειστικά για επιχειρήσεις είναι στα «σκαριά» από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναμένεται να αρχίσει να «τρέχει» το φθινόπωρο και ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι 450 εκατομμύρια ευρώ.

Θα αφορά και στις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες, αλλά και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ελληνικό σχέδιο προβλέπει ότι με τα εν λόγω κεφάλαια θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 9.700 επιχειρήσεις.

Το «Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις θα καλύπτει ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 30%, σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάστασή τους.

Εξοικονομώ και στο Δημόσιο

Πρόβλεψη υπάρχει και για εξοικονομώ σε κτίρια του Δημοσίου: Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και κτιρίων του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, με την σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα. Το «Εξοικονομώ στο δημόσιο» υπάρχει η εκτίμηση πως θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που επιβαρύνει σήμερα τον κρατικό προϋπολογισμό.

Και εξοικονομώ για… οπτικές ίνες!

Ένα νέο πρόγραμμα που φέρνει στη ζωή μας το Ταμείο Ανάπτυξης είναι η εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση υποδομής επόμενης γενιάς (next-generation infrastructure) από τους πολίτες. Θα υιοθετηθεί σχεδιασμός για την υλοποίησή του βασισμένος στο μοντέλο του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Στόχος του αρμόδιου υπουργείου η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και η βέλτιστη διασύνδεση των πολιτών με τις πηγές των δεδομένων.

Πηγή: enikonomia.gr