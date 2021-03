Μισό εκατομμύριο Ρώσοι τουρίστες έτοιμοι να ταξιδέψουν στην Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται για μία ακόμη χρονιά ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ρώσους τουρίστες, με τους tour operators που ειδικεύονται σε ταξίδια προς τη χώρα μας και παράγοντες της τοπικής αγοράς να εκτιμούν πως εφέτος, εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα τουλάχιστον 400.000 έως 500.000 Ρώσοι.

Το αισιόδοξο αυτό μήνυμα προέκυψε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού ΜΙΤΤ 2021 της Ρωσίας, που πραγματοποιείται από τις 16 έως σήμερα 18 Μαρτίου, στο Crocus Expo City της Μόσχας και στην οποία λαμβάνει μέρος ο ΕΟΤ μετά από ένα χρόνο απουσίας εξαιτίας της πανδημίας. Η ελληνική συμμετοχή, μάλιστα, απέσπασε χθες και το βραβείο «Bright Exhibiting», που παρέλαβε από τον Διευθυντή της ΜΙΤΤ, Artem Chernyshev, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ρωσίας & ΚΑΚ, Πολύκαρπος Ευσταθίου.

Η Ελλάδα συμμετέχει εφέτος ως partner country με περίπτερο 153 τ.μ., όπου κυριαρχεί το σύνθημα της νέας διαφημιστικής εκστρατείας για τον ελληνικό τουρισμό «All you want is Greece», καθώς και πέντε συνεκθέτες, μεταξύ των οποίων τους μεγαλύτερους tour operators της Ρωσίας για ελληνικούς προορισμούς, Mouzenidis Travel και ΤΕΖ Τοur.

Θεοχάρης: «Η Ελλάδα ιδανική επιλογή διακοπών»

Την πρώτη μέρα της έκθεσης στο ελληνικό περίπτερο προβλήθηκε μήνυμα-κάλεσμα του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, προς τους τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους. Ο υπουργός Τουρισμού, αφού επισήμανε την πλήρη προετοιμασία της Ελλάδας ώστε να προσφέρει ποιοτικές και ταυτόχρονα ασφαλείς υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες της, με τον σχεδιασμό ενός λεπτομερούς επιχειρησιακού πλάνου ανοίγματος του τουρισμού, υπογράμμισε: «Παραδοσιακά, τόσο ο luxury τουρισμός και o τουρισμός ευεξίας, o προσκυνηματικός τουρισμός, όσο και το δίπτυχο “ήλιος και θάλασσα”, κερδίζουν τις καρδιές των φίλων επισκεπτών από τη Ρωσία. Αυτό πιστεύουμε ότι ειδικά φέτος μπορεί να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο και να πετύχουμε ακόμη πιο πολλούς ευχαριστημένους τουρίστες. Το έχουμε όλοι ανάγκη! Και για αυτό δουλέψαμε σκληρά και δημιουργήσαμε τις συνθήκες ώστε και αυτό το καλοκαίρι, η Ελλάδα να αποδειχθεί ιδανική επιλογή διακοπών. Σας περιμένουμε!»

Στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου παραβρέθηκαν η Πρέσβης της Ελλάδας στην Μόσχα, Αικατερίνη Νασίκα, και ο Γενικός Πρόξενος, Νικόλαος Κρίκος, ενώ σήμερα ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει ως partner σε μεγάλη εκδήλωση του ΤΕΖ Tour για στελέχη τουριστικών γραφείων, δημοσιογράφους και άλλους παράγοντες του τουριστικού κλάδου, στην οποία θα απευθύνει νέο μήνυμα ο κ. Θεοχάρης. Συνολικά στην Έκθεση λαμβάνουν μέρος 50 περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 15 εθνικές αποστολές, ενώ έως τώρα την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 18.000 εκπρόσωποι της ρωσικής και διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας.