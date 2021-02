Μετακίνηση εκτός δήμου: Σε ποιες περιοχές δεν επιτρέπεται

Όπως ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Νίκος Χαρδαλιάς πέντε δήμοι μπαίνουν σε σκληρό lockdown.

Πρόκειται για τους δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Σε αυτούς μεταξύ άλλων απαγορεύεται, με μία μόνη εξαίρεση, η μετακίνηση εκτός δήμου. Συγκεκριμένα,

-Η είσοδος και η έξοδος από αυτούς τους πέντε Δήμους θα επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

Αναλυτικά:

Από σήμερα Σάββατο, στις 6 το πρωί:

-Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής, καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

-Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία. Αναστέλλεται επίσης η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.

Ωστόσο τα Δημοτικά σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.

-Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους Δήμους αυτούς. Η είσοδος και η έξοδος από αυτούς τους πέντε Δήμους θα επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

-Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία των δικαστηρίων.

Δεν επιτρέπεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

-Αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.

Τι ισχύει για μετά τις 6 μμ & για το take away και delivery

Υπενθυμίζεται ότι και στις περιοχές αυτές, όπως και στις «κόκκινες» περιοχές, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση την μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για την σύντομη βόλτα κατοικιδίου γύρω από την μόνιμη κατοικία, ενώ παραμένουν σε αναστολή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και λειτουργία των χώρων πολιτισμού.

Τέλος, τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν όπως και σε όλη την χώρα με την μέθοδο του take away και το delivery. Όσον αφορά το take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.