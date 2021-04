Λιανεμπόριο: Το ωράριο λειτουργίας στα καταστήματα – Πώς θα γίνονται οι αγορές

Το λιανεμπόριο ανοίγει από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου, μόνο με ραντεβού για click in shop και click away λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Το λιανεμπόριο στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου θα λειτουργήσει ως εξής:

Με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος (click away) κατόπιν ραντεβού και

Με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside).

Σε ό,τι αφορά στο ωράριο, προβλέπεται προαιρετικό διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 7 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο και απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.

Λιανεμπόριο: Πώς θα κάνουμε τις αγορές

Για τη μετακίνηση σε εμπορικό κατάστημα (πλην καταστημάτων τροφίμων, καυσίμων) ο καταναλωτής πρέπει να στείλει μήνυμα στον αριθμό 13032 και όχι στον αριθμό 13033. Στο μήνυμα γράφει μόνο το ονοματεπώνυμό του και λαμβάνει το απαντητικό μήνυμα «Μετακίνηση σε εμπορικό κατάστημα».

Εάν ο καταναλωτής στείλει από το ίδιο κινητό τηλέφωνο δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα μήνυμα στο 13032, τότε λαμβάνει το εξής μήνυμα: «Η μετακίνηση σε εμπορικό κατάστημα δεν είναι εφικτή. Επιτρέπεται μία μετακίνηση ημερησίως».

Η χρονική διάρκεια ισχύος για τα ψώνια σε εμπορικό κατάστημα είναι έως 3 ώρες ημερησίως. Για τη μετακίνηση σε κατάστημα τροφίμων και καυσίμων εξακολουθεί να ισχύει η αποστολή γραπτού μηνύματος στον αριθμό 13033 με τον κωδικό 2 (2, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση). Δεν υπάρχει χρονικό όριο στις εν λόγω αγορές, ενώ επίσης μπορούν να γίνουν πάνω από μία φορά την ημέρα. Εξακολουθεί, ωστόσο, να υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός: η μετακίνηση σε κατάστημα τροφίμων θα πρέπει να είναι εντός του ίδιου δήμου με τον τόπο διαμονής του πολίτη ή σε απόσταση έως 2 χλμ.

Διαδημοτική μετακίνηση επιτρέπεται στην περίπτωση επίσκεψης σε κομμωτήριο, επίσης κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ο κωδικός 6 στον αριθμό 13033.

Κατά την παραλαβή εκτός καταστήματος (click away) θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πελατών, ο μέγιστος αριθμός των ατόμων στην αναμονή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 9 άτομα και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής θα πρέπει να είναι μάξιμουμ 10 λεπτά.

Στην περίπτωση αγοράς και παραλαβής εντός καταστήματος (click inside), η επιχείρηση υποχρεούται να αναρτά με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο τον μέγιστο αριθμό καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος τηρουμένης της αναλογίας ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. με μέγιστο αριθμό τα 20 άτομα.