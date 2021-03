Επίδομα 1.000 ευρώ σε εργαζόμενους και 3.000 σε επιχειρήσεις: Δικαιούχοι και αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκτακτη ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ που αφορά στις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που έμειναν κλειστές την περίοδο των Χριστουγέννων σε περιοχές όπου εφαρμόστηκε σκληρό lockdown λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 19 Μαρτίου έως τις 23 Απριλίου στην ιστοσελίδα ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση λόγω τοπικών μέτρων Χριστουγέννων». Σημειώνεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε προαναγγείλει από τη Βουλή ότι θα λάβουν εκτάκτως επίδομα 3.000 ευρώ η κάθε επιχείρηση και 1.000 ευρώ ο κάθε εργαζόμενους. Η ενίσχυση αφορά επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές και δεν λειτούργησαν ούτε με click away κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα εξής:

1. Στο πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού απαιτήθηκε από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα είτε να αναστείλουν παντελώς τη λειτουργία τους είτε να λειτουργήσουν με μεθόδους όπως το click away ή το click in a shop, είτε να λειτουργήσουν με περιορισμούς ως προς τον αριθμό των εισερχομένων πελατών. Μετά την εφαρμογή των αυστηρών περιοριστικών μέτρων από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2020, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους αναστολής λειτουργίας των περισσότερων κλάδων του λιανεμπορίου, εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και καθώς το επιδημιολογικό φορτίο είχε ισορροπήσει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, επετράπη με την υπ’ αριθ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 (B’ 5509) κοινή υπουργική απόφαση:α) η λειτουργία των καταστημάτων λιανικής πώλησης με τη μέθοδο της προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away) στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την 15η Δεκεμβρίου 2020 έως και την 2α Ιανουαρίου 2021, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως τα βιβλιοπωλεία επετράπη και η λειτουργία με είσοδο των καταναλωτών στο κατάστημα και

β) και η λειτουργία των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίησης νυχιών.

2. Από τις προβλέψεις αυτές της ως άνω υπουργικής απόφασης εξαιρέθηκαν ωστόσο, λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων των εν λόγω περιοχών και του συνακόλουθου επιτακτικού κινδύνου δημόσιας υγείας, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι επιχειρήσεις:

α) των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

β) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

γ) του Δήμου Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

δ) της Τοπικής Κοινότητας Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και

ε)της Τοπικής Κοινότητας Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στις ως άνω περιοχές, για χρονικά διαστήματα εντός της περιόδου από 15.12.2020 έως 2.1.2021, που καθορίστηκαν με κανονιστικές πράξεις, ανεστάλη η λειτουργία

α) του λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένων του λιανικού εμπορίου βιβλίων και της δραστηριότητας της παράδοσης εκτός καταστήματος (click away), με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, και

β) των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίησης νυχιών.

Λόγω των ως άνω έκτακτων μέτρων, οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών και κλάδων έχασαν την ευκαιρία που είχαν οι επιχειρήσεις της υπόλοιπης χώρας για αυξημένο κύκλο εργασιών, είτε με τη μέθοδο του click away, είτε και με τη δυνατότητα εισόδου στο κατάστημα για τους αναφερόμενους παραπάνω κλάδους, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

3. Στο πλαίσιο αυτό, με την παρούσα δράση παρέχεται ενίσχυση υπό τη μορφή αποζημίωσης ύψους τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000 €) για κάθε επιχείρηση εκ των περιγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων που κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο δραστηριοποιούνταν στους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 5 και διέθεταν εγκατάσταση στις ως άνω περιοχές, οι οποίες, πέραν του πλήγματος που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων στο σύνολο της χώρας λόγω της πανδημίας, απώλεσαν και τη δυνατότητα λειτουργίας υπό όρους κατά την εορταστική περίοδο και τον παραδοσιακά αυξημένο κύκλο εργασιών που σημειώνεται κατά τη διάρκειά της. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε οκτώ 8.000.000 ευρώ.