Επέστρεψε στους «16» στο Australian Open ο Τσιτσιπάς (VIDEO)

Στον 4ο γύρο του Australian Open, για 2η φορά στην καριέρα του, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά από το μαγικό 2019 όπου και έφτασε στα ημιτελικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στον 4ο γύρο μετά από ένα χρόνο απουσίας αφού επικράτησε σε 1.34′ στον 3ο με 6-4, 6-1, 6-1 του Σουηδού Μίκαελ Ίμερ.

Επόμενος αντίπαλος του στον αγώνα της Δευτέρας που δίνει μια θέση στα προημιτελικά θα είναι ένας εκ των Κατσάνοφ-Μπερετίνι οι οποίοι αγωνίζονται σε λίγη ώρα στη Μελβούρνη.

Αυτή είναι η 5η πρόκριση σε 4ο γύρο σε Grand Slam. Ο 22χρονος Έλληνας έχει 2 προκρίσεις στο Roland Garros (ένας ημιτελικός το 2020) και μια στο Wimbledon το 2018.

Οι πόντοι ήταν 87-55. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 27 winners (8-0 άσοι), 20 αβίαστα (έναντι 36) ενώ τα μπρέικ πόιντ ήταν 7/12 και 1/1.

Έφτανε ένα μπρέικ!

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς με το σερβίς του θα προηγηθεί με 2-1 και ο Μίκαελ Ίμερ θα ισοφαρίσει σε 2-2 με love service game.Στο 6ο γκέιμ ο Σουηδός θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Με love service game θα φτάσει στο 5-4 και με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-4 σε 35′.

Περίπατος Τσιτσιπά



Στο 2ο σετ ο Έλληνας θα προηγηθεί με 2-1 και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1.

Κρατάει το σερβίς του για το 4-1 και με νέο μπρέικ (με 4 προσπάθειες) θα πάει το σετ στο 5-1 και θα το τελειώσει στο σερβίς του (6-1).

Αγρίεψε και καθάρισε



Με μπρέικ αρχίζει στο 3ο σετ ο Τσιτσιπάς αλλά ο Ίμερ θα το πάρει αμέσως πίσω για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ασταμάτητος ο Στέφανος Τσιτσιπάς με νέο μπρέικ θα προσπεράσει με 2-1 και “αγριεμένος” θα φτάσει στο 4-1 με το 3ο του μπρέικ στο σετ! Θα κλείσει το σετ στο 6-1 με νέο μπρέικ.

Focus at 💯@steftsitsipas is in complete control after taking the second set 6-1 🇬🇷#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/q6YByCACNT

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 13, 2021