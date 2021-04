Γιαμαρέλου: Είναι κρίσιμο το θέμα του Πάσχα-Δεν είμαστε έτοιμοι να το κρίνουμε(VIDEO)

Επιστολή στο υπουργείο Παιδείας έστειλε η Ιερά Σύνοδος σχετικά με το Πάσχα. «Πρέπει να προχωρήσουμε με μια σαφή συνεννόηση. Μετά την εμπειρία των Χριστουγέννων έχουμε προχωρήσει με πολύ σύνεση, έχουμε σεβαστεί τα μέτρα. Ο λαός έχει πειστεί ότι πρέπει να είναι με μάσκες μέσα στους ναούς» είπε ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος.

«Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα άτομα ανά τετραγωνικό αλλά πρέπει να αναφερθούμε κυρίως στο ωράριο. Οι ακολουθίες της Μ. Πέμπτης και της Μ. Παρασκευής επεκτείνονται μέχρι τις 10 και 11. Το 9 είναι πολύ δεσμευτικό γιατί δεν μπορούμε να έχουμε διπλές ακολουθίες» επισήμανε μιλώντας στο “MEGA”.

«Η Ανάσταση θα γίνει την ώρα που ξέρουμε»

Για τις εικόνες συνωστισμών έξω από τους ναούς και στη συγκεκριμένα στην πλατεία Βαρνάβα ο Μητροπολίτης ανέφερε: «Έξω από τους ναούς κάθε μέρα έχουμε ένα μικρό πανηγύρι, το απόγευμα με τους παππούδες και τα εγγόνια και το βράδυ με τους νέους».

Όσον αφορά την ώρα της Αναστάσεως ο Μητροπολίτης είναι κάθετος. «Η Ανάσταση θα γίνει την ώρα που ξέρουμε. Η περιφορά του Επιταφιού δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο που γινόταν. Αυτό που μπορεί να γίνει μια σύντομη περιφορά γύρω από το ναό. Θα αξιοποιηθούν όλοι οι εξωτερικοί χώροι. Μπορούμε να περιφέρουμε μόνο το Σώμα του Επιταφιού. Αλλά πρέπει να ρυθμιστεί το ωράριο. Κατανοούμε πλήρως το πρόβλημα. Αν υπάρχει συνεργασία με την Επιτροπή θα γιορτάσουμε Πάσχα αληθινό χωρίς να βλάψουμε κανέναν».

Γιαμαρέλου: Να μην ξεχάσουμε τις μάσκες μας

«Θέλω να προσθέσω ότι το πιο σημαντικό είναι να μην ξεχάσουμε τις μάσκες μας. Ακόμα και αν γίνει μικρή περιφορά του Επιταφίου γύρω από την εκκλησία πρέπει να κρατάμε τα μέτρα. Μια μια οικογένεια μπορεί να είναι κοντά, αλλά θα πρέπει να έχουμε αποστάσεις» ανέφερε η καθηγήτρια Παθολογίας και Λοιμωξιολόγος Ελένη Γιαμαρέλου.

«Οι νεοκόροι, οι ψάλτες και οι ιερείς πρέπει να φοράνε τις μάσκες τους. Για τους ψάλτες που δεν θα μπορούν να φοράνε μάσκες θα μπορούν να κάνουν rapid test για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει μετάδοση του ιού» πρόσθεσε.

«Είναι κρίσιμο το θέμα του Πάσχα που ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να το κρίνουμε. Είδατε τα κρούσματα και τους θανάτους εχτές, αλλά και τους διασωληνωμένους. Λέμε ότι είμαστε σε οριζοντίωση των κρουσμάτων, αλλά έχουν αυξηθεί και τα τεστ, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται περισσότερα. Νομίζω ότι τα self tests απαιτούν επιβεβαίωση. Άρα δεν συμπεριλαμβάνονται τα κρούσματα που εντοπίστηκαν μέσω self tests στα όσα ανακοινώθηκαν εχτές. Η πιθανότητα ένα self test να βγει ψευδώς αρνητικό, είναι μία στις 1000. Επομένως το αρνητικό μας καθησυχάζει απόλυτα», είπε η κ. Γιαμαρέλλου.

Και εξήγησε: «Με τα κρούσματα που έχουμε τώρα, υπάρχει μεγάλη πίεση και οι επιδημιολόγοι λένε ότι η πίεση θα κρατήσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες ακόμα. Επειδή κανείς δεν μπορεί να είναι 100% σίγουρος, είμαστε επιφυλακτικοί για το πότε θα επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό».