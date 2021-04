Βατόπουλος: Δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα για άνοιγμα σχολείων τη Δευτέρα

Τα επιδημιολογικά δεδομένα των επόμενων τριών με τεσσάρων ημερών θα κρίνουν τις αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων από την προσεχή Δευτέρα όπως εξήγησε ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος καθηγητής μικροβιολογίας και μέλος της επιτροπής των ειδικών στην τηλεόραση του “ΣΚΑΪ” και την εκπομπή «Σήμερα».

«Θα μπορούσε να γίνει (άνοιγμα σχολείων τη Δευτέρα) αλλά αυτό θα το πούμε τις επόμενες τρεις με τέσσερις ημέρες να δούμε πως θα πάνε τα πράγματα σήμερα και αύριο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Βατόπουλο υπάρχουν δύο «αντιμαχόμενες» απόψεις, με την πρώτη να εκτιμά ότι πρέπει να ανοίξει η Γ’ Λυκείου λόγων των πανελληνίων εξετάσεων, κάτι που δεν είναι πολύ καλό επιδημιολογικά και η δεύτερη που επιχειρηματολογεί υπέρ του ανοίγματος των δημοτικών, όπου οι μαθητές είναι πιο πειθαρχημένοι. Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι τα τεστ στους μαθητές των Λυκείων, υπάρχει μια ασφάλεια.

Για το Πάσχα τόνισε ότι η απάντηση στο ερώτημα « αν θα πάμε στο χωριό» εξαρτάται με το που βρίσκεται το χωριό. «Προς το παρόν το βλέπω λίγο δύσκολο. Να πάμε εντός νομού ή εντός Αττικής στην Αθήνα… Κάπως έτσι φοβάμαι θα γίνει. Θα το δούμε».

Από την κοινωνία η πίεση στην επιτροπή, όχι από την κυβέρνηση

Στο ερώτημα εάν η επιτροπή των ειδικών δέχεται πιέσεις από την κυβέρνηση, ο κ. Βατόπουλος απάντησε ότι η κυβέρνηση κάνει κάποιες εισηγήσεις, γίνεται συζήτηση, αλλά δεν υπάρχει κάποια πίεση. Πρόσθεσε ότι η επιτροπή δεν έχει κάτι να κρύψει και ο ίδιος προσωπικά δεν θα είχε αντίρρηση να δημοσιεύονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την Βρετανία όπου τα πρακτικά δημοσιεύονται την επόμενη ημέρα με σβησμένα τα ονόματα.

Η πίεση δεν είναι από την κυβέρνηση, η πίεση δημιουργείται από την κοινωνία που πρέπει να λειτουργήσει, τόνισε ο καθηγητής.

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram