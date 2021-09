Αποσύρθηκε από το Chicago Classic η Σάκκαρη

Την απόσυρσή της από το Chicago Classic ανακοίνωσε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια, που θα αγωνιστεί στον σημερινό τελικό του Ostrava Open, δεν θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το τουρνουά που ξεκινάει αύριο Δευτέρα.

Η Σάκκαρη θα δώσει το παρών στο Indian Wells, που θα διεξαχθεί το διάστημα 10-17/10.

Αναφορικά με το τουρνουά του Σικάγο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι: Σβιτολίνα, Μπένσιτς, Αζαρένκα, Μουγκουρούθα, ενώ επιστρέφει στη δράση μετά απο ένα χρόνο η Κιμ Κλάιστερς.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Main draw singles <a href=”https://twitter.com/ChiTennisFest?ref_src=twsrc%5Etfw”>@ChiTennisFest</a>, where Elina Svitolina, Garbiñe Muguruza, Belinda Bencic, and Anastasia Pavlyuchenkova are the top seeds. <br><br>1R: Kim Clijsters will face Hsieh Su-Wei. The former No.1 playing her 1st match since 2020 and 4th since her 2012 retirement. <a href=”https://t.co/9uHvKSv8GB”>pic.twitter.com/9uHvKSv8GB</a></p>— WTA Insider (@WTA_insider) <a href=”https://twitter.com/WTA_insider/status/1441850165350977543?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 25, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>