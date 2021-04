Απομακρύνεται το «Πάσχα στο χωριό» – Στόχος το «μαζικό άνοιγμα» από τις 10 Μαΐου

«Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει». Αυτό είναι το μήνυμα πίσω από τις λέξεις στην εισήγηση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων την Παρασκευή στην οποία οι επιστήμονες είπαν επί της ουσίας «όχι, σχεδόν σε όλα» συστήνοντας ακόμα μία εβδομάδα υπομονή πριν ακόμη προχωρήσουμε σε νέα βήματα χαλάρωσης του lockdown.

Οι λοιμωξιολόγοι εμφανίστηκαν αρνητικοί στο ενδεχόμενο να ανοίξουν από την ερχόμενη Δευτέρα τα mall, τα κέντρα αισθητικής αλλά και τα φροντιστήρια, παρά την μέχρι πρότινος επιθυμία του κυβερνητικού επιτελείου για μερικές ακόμη, έστω μικρές, ανάσες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης και με την στήριξη του υπουργείου Παιδείας ήθελε άνοιγμα των εμπορικών κέντρων, των φροντιστηρίων, απελευθέρωση της λειτουργίας των κέντρων αισθητικής και κατάργηση του click inside από την στιγμή που θα αξιοποιείτο άμεσα το εργαλείο των self tests στο λιανεμπόριο.

Τελικά μέσα στη μέρα και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης πείστηκαν και οι πιο αισιόδοξοι πως δεν είναι ώρα ακόμη για νέα βήματα προς την κανονικότητα αφού τα κρούσματα παραμένουν ακόμη σε υψηλά επίπεδα και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ακόμη ασφυκτική. Το βασικό σκεπτικό της επιτροπής το οποίο αποδέχθηκε και το κυβερνητικό επιτελείο είναι πως θα πρέπει να φανεί με ακόμη πιο σαφή τρόπο ποιες είναι οι επιδημιολογικές επιπτώσεις της λειτουργίας του λιανεμπορίου και των σχολείων. Οι όποιες αποφάσεις παραπέμφθηκαν για την ερχόμενη εβδομάδα όπου τα στοιχεία που θα έχουν να εξετάσουν οι επιστήμονες θα είναι ακόμη πιο σαφή.

Πάσχα στο χωριό; Δύσκολα

Την ίδια ώρα, φαίνεται πως μπαίνει στον πάγο και η εκπεφρασμένη μέχρι πρότινος επιθυμία της κυβέρνησης να επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να πάνε στα χωριά τους για τις ημέρες του Πάσχα. Ήδη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης, είχε καταστεί σαφές πως η κυβέρνηση δεν θα «επιμείνει» στο θέμα των υπερτοπικών μετακινήσεων αφού η πίεση στο ΕΣΥ δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Έτσι, από το πρωί της Παρασκευής πλέον στα κυβερνητικά στελέχη είχε καταστεί σαφές πως δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται ελπίδες καθώς είναι προτιμότερο οι επιστήμονες να έχουν στα χέρια τους περισσότερα δεδομένα και η πανδημία να περάσει με σαφή τρόπο σε φάση ύφεσης παρά να διακινδυνεύσουμε νέα έξαρση.

Έτσι φαίνεται πως το θέμα ακόμη κι αν συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, δεν φαίνεται να «περάσει» από τους επιστήμονες οι οποίοι και υπολογίζουν πως τα επόμενα βήματα θα γίνουν μαζικά, αμέσως μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα από τις 10 Μαΐου.

Τι ισχύει το Σαββατοκύριακο

Την ίδια ώρα υπενθυμίζεται πως και αυτό το Σαββατοκύριακο απελευθερώνονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις με τους πολίτες να μπορούν να μετακινηθούν με το όχημά τους σε όποιο σημείο του νομού τους επιθυμούν στέλνοντας 6 στο 13033, εφόσον πρόκειται για άσκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων και όριο μίας οικογένειας ανά όχημα.

Τι αλλάζει από τη Δευτέρα

Πάντως, τα μόνα που «πέρασαν» από τους επιστήμονες ήταν η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Κοζάνη με την μέθοδο του click away και προϋπόθεση την αξιοποίηση των self tests καθώς και η επαναλειτουργία των Σχολών Οδήγησης, με την υποχρέωση του εβδομαδιαίου self testing.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς την Παρασκευή, οι σχολές οδηγών θα λειτουργούν με τους εξής κανόνες:

– Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο διαδικτυακά.

– Θα γίνονται υποχρεωτικά self tests ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους.

– Υποχρεωτικά self tests για τους εξεταζόμενους 24 ώρες πριν την πρακτική εξέταση.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι από την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Απριλίου, σε έξι τομείς δραστηριότητας επεκτείνεται η χρήση των self tests στις εξής δραστηριότητες:

– Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)

– Εστίαση

– Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.)

– Υπηρεσίες καθαρισμού

– Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής

– Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Πώς θα δηλώνεται το αποτέλεσμα των self test

Οι εργαζόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα επιλέγουν τη δήλωση αποτελέσματος για τους εργαζόμενους.

Με αρνητικό αποτέλεσμα, ο εργαζόμενος πηγαίνει κανονικά στην εργασία του. Εάν είναι θετικό, εντός 24 ωρών ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δημόσια δομή, είτε σε ιδιωτική δομή με επιβάρυνση του εργοδότη ή του ίδιου. Θα παραμείνει σε καραντίνα μέχρι το αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα παραμείνει θετικό, εκδίδεται βεβαίωση για την καραντίνα του εργαζόμενου. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό εκδίδεται πάλι βεβαίωση για την προσέλευση στην εργασία. Επίσης, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για την υποχρεοτικότητα των self tests.

Στους υπαλλήλους που υποχρεούνται να υποβληθούν σε self test και δεν προσκομίζουν κατά την προσέλευσή τους δήλωση αρνητικού αποτελέσματος η υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή αποδοχών λόγω μη παροχής εργασίας με υπαιτιότητα του υπαλλήλου.

Τσουχτερά πρόστιμα

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, τού επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, τα self-tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία. Θα πρέπει δε να διενεργούνται μία φορά την εβδομάδα.