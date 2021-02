Αντετοκούνμπο: Πρέπει να ακολουθήσουμε τον ΛεΜπρον-Δεν έχω όρεξη για το All Star Game(VIDEO)

Όλο και πληθαίνουν οι φωνές για το φετινό All Star Game και όταν αυτές οι φωνές προέρχονται από τους κορυφαίους της λίγκας, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς χθες παραδέχτηκε ότι δεν έχει καμιά διάθεση να βρεθεί στον θεσμό και σήμερα ο Γιάννη Αντετοκούνμπο συμφώνησε απόλυτα μαζί του.

«Πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε τον μεγάλο. Ο μεγάλος είπε ότι δεν έχει ενθουσιασμό και ενέργεια για το All Star Game και εγώ σκέφτομαι το ίδιο. Θέλω να δω την οικογένεια μου».

Το φετινό All Star Game έρχεται σε μια περίεργη συνθήκη, με την πανδημία να συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον πλανήτη και τους παίκτες ήδη να έχουν μπει σε μια φούσκα και πλέον να παίζουν για την νέα σεζόν, με πάρα πολλούς περιορισμούς.

“We gotta all follow the big dog [LeBron], man. The big dog says he has zero excitement, zero energy for the All-Star Game, I’m the same way. … I want to see my family.”

