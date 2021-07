Ανασύρθηκε νεκρός ο 21χρονος ομογενής Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος στη Φλόριντα(VIDEO)

Νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε πριν από μερικές μέρες στη Φλόριντα ο Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος, ο ομογενής φοιτητής που μέχρι πρόσφατα συγκαταλεγόταν στη λίστα των αγνοουμένων του τραγικού δυστηχήματος.

Σύμφωνα με το CNN, η σορός του άτυχου Ανδρέα ήταν ανάμεσα σε εκείνες που ανασύρθηκαν εχθές, Τετάρτη, από τα συντρίμμια του κτιρίου. Συνολικά τέσσερα άτομα βρέθηκαν εχθές νεκρά στον τόπο της τραγωδίας, ανάμεσα στα οποία και δύο παιδιά, η 10χρονη Λουσία Γκουάρα και η 4χρονη Έμα Γκουάρα, δυο αδελφούλες που έφυγαν μαζί από τη ζωή. Η τέταρτη σορός που ανασύρθηκε εχθές άνηκε σε έναν 42χρονο άνδρα. Σύμφωνα με το CNN, ο τραγικός απολογισμός της κατάρρευσης του κτιρίου φτάνει μέχρι στιγμής τους 18 νεκρούς, ωστόσο οι ελπίδες σβήνουν για τους δεκάδες αγνοουμένους που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

ICYMI: At least 18 people are confirmed dead in the Florida condo collapse, including two children, officials said Wednesday evening pic.twitter.com/8jvVsVAit1

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 1, 2021