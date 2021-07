H Πηνελόπη Αναστασοπούλου προχώρησε σε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της. Συγκεκριμένα η γνωστή ηθοποιός επισκέφτηκε τον κομμωτή της και έκοψε τα μαλλιά της σε κοντό καρέ, διατηρώντας την ξανθιά απόχρωση. Όπως ήταν φυσικό τα likes και τα σχόλια για το νέο της look από τους διαδικτυακούς της φίλους έπεσαν “βροχή”.

«Change is my middle name.. Η όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια αντί για φράουλες, φτιάξε μια γαμ@τη λεμονάδα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.