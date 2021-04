Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα δύο νοσοκομεία αναφοράς covid της Πάτρας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας προγραμματίζουν για αύριο Τετάρτη 7 Απριλίου (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ) οι νοσοκομειακοί ιατροί της Αχαΐας:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:



“Η παγκόσμια ημέρα για την Υγεία βρίσκει την επιδημία στη χώρα μας στο χειρότερο σημείο από την έναρξη της.

Οι νεκροί από την νόσο ξεπερνούν τους 8000.

Η πληρότητα στις ΜΕΘ των δημόσιων νοσοκομείων έχει ξεπεράσει το 100% και ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι σε πρόχειρους αναπνευστήρες, χωρίς παρακολούθηση, υποθεραπευόμενοι σε πρόχειρες κλίνες.

Το ίδιο αποδεκατισμένο και εξουθενωμένο υγειονομικό προσωπικό καλείτε να αντιμετωπίσει πολλαπλάσιους ασθενείς στις κλινικές covid που αυξάνονται καθημερινά καταλαμβάνοντας σταδιακά το σύνολο των κλινικών των νοσοκομείων.

Η “λοιπή νοσηρότητα” στα δημόσια νοσοκομεία δεν αντιμετωπίζεται, με κλειστά τα τακτικά ιατρεία και χειρουργεία. Όποιοι ασθενείς έχουν την δυνατότητα προστρέχουν στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, που θησαυρίζουν για ακόμα μία φορά λιποτακτώντας από την μάχη, ενώ όσοι δεν έχουν, απλά αφήνονται στην τύχη τους. Η γενική νοσηρότητα και θνησιμότητα εκτοξεύονται από την “παράλληλη πανδημία” .

Την ίδια στιγμή που τα νοσοκομεία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο μεγάλο κύμα των νοσούντων, η διασπορά της νόσου στη κοινότητα καλπάζει ανεξέλεγκτη, χωρίς μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης, παρακολούθησης και ελέγχου. Η δημόσια πρωτοβάθμια Υγεία είναι αποσαθρωμένη, με ελάχιστες δυνατότητες λόγω τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να παραμένουν στο σπίτι χωρίς ουσιαστική ιατρική επίβλεψη και παρακολούθηση.

Η Κυβέρνηση φέρει ακέραια την εγκληματική ευθύνη για την τραγική εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης στη χώρα γιατί:

Επιμένει στην εμμονική ιδεοληπτική αντίληψή της και δεν προχωράει σε μαζικές μόνιμες προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ούτε στην επαναλειτουργία κλειστών νοσοκομείων, παραδεχόμενη κυνικά ” για να μην μείνουν μετά στο ΕΣΥ”.

Επιμένει στην μη επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων αλλά προχωράει στη επιστράτευση των γιατρών της γειτονιάς για να μην πειράξει την κερδοφορία των κλινικαρχών, ευχαριστώντας τους προκλητικά με κάθε ευκαιρία για την “συνεισφορά τους”.

Επιμένει σε αποτυχημένα και αλλοπρόσαλλα μέτρα γενικευμένου lock down, on -off που πλέον δεν πείθουν κανέναν, χωρίς κανένα μέτρο αποσυμφόρησης στους μαζικούς χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις κλειστές δομές όπως καταυλισμούς, φυλακές κλπ. γιατί απλά μόνο αυτό έμαθε να κάνει.

Επιμένει να διώκει με ΕΔΕ, εισαγγελικές παρεμβάσεις και απολύσεις όσους τολμούν να αναδεικνύουν τα προβλήματα και να υπηρετούν την Δημόσια Υγεία και τους ασθενείς τους.Προχωράει σε ένα όργιο καταστολής και αυθαιρεσίας στην λογική του “εχθρού λαού”.

Στις 7 Απριλίου, πριν ένα χρόνο βγήκαμε έξω από τα νοσοκομεία μας και μιλήσαμε για όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με τον χειρότερο τρόπο.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας. Για να είναι πραγματικό λαϊκό αγαθό και όχι εμπόρευμα για τους λίγους και έχοντες. Για ένα ΕΣΥ πραγματικό αποκούμπι για όσους το έχουν ανάγκη.

Καλούμε όλους τους φορείς, τους συλλόγους και τους πολίτες της Πάτρας την Τετάρτη 7 Απριλίου σε συγκεντρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων μαζί με τα σωματεία των εργαζομένων. 1μμ στο Ρίο και 12μμ στον Άγιο Ανδρέα.Διευκολυντική στάση εργασίας για τη συμμετοχή των συναδέλφων 12-2μμ.

Μόνο το ΕΣΥ μπορεί να σώσει το λαό.

Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το ΕΣΥ.”