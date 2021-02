Σήμερα η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού έργου Interreg: «CIAK: Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema» του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg Greece – Italy 2014-2020.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης και θα πλαισιώσουν ο Φωκίων Ζαΐμης Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, ο Πάνος Κουάνης Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) και η Βένια Βέργου, Διευθύντρια Hellenic Film Commission, οι οποίοι θα ενημερώσουν το κοινό τόσο για τη δημιουργία των film offices στην Ελλάδα όσο και για το πρόσφορο έδαφος που θα δημιουργήσει η ίδρυση τους στη προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό έργο CIAK και τα αποτελέσματα του, από την ομάδα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ η εκδήλωση θα κλείσει με την παρουσίαση της μελέτης σχεδιασμού του μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας του Film Office καθώς και της ιστοσελίδας και των διαδικτυακών βάσεων δεδομένων του Film Office της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας Data Consultants.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00 και θα μεταδοθεί διαδικτυακά από: Western Greece Film Office – YouTube, Western Greece Film Office | Facebook, ΠΔΕ Περ Δυτ Ελλάδας – YouTube και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Region of Western Greece | Facebook.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και το έργο CIAK: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ – Tηλ. 2613 613 645, 2613 613 642.