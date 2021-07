Ολοκληρώθηκε το Διεθνές Συνέδριο στην Πάτρα για το ευρωπαϊκό έργο SPARC

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου «SPARC-Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VALorization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς», διοργάνωσε Διεθνές Συνέδριο στην Πάτρα την Παρασκευή 25 Ιουνίου, στις 17:00 μ.μ. στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι των Ελλήνων και Ιταλών εταίρων, και το οποίο μεταδόθηκε με livestreaming από τη σελίδα της Περιφέρειας στο Facebook.

Θερμό καλωσόρισμα απηύθυναν, ο Μάριος Καρπέτας εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Βασίλειος Παπαϊωάννου εκ μέρους του Δήμου Πατρέων (επικεφαλής εταίρος του έργου), ο Θεόδωρος Τσούμπελης ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η Ήρα Κουρή ως Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας και ο Lino Manosperta ως εκπρόσωπος της Ένωσης Θεάτρων Απουλίας. Την εκδήλωση χαιρέτησε με σύντομη παρέμβασή του και ο Διευθυντής του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία, Gianfranco Gadaletta, ο οποίος εξήρε την σπουδαιότητα του έργου SPARC για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Απουλίας και συνεχάρη τους συμμετέχοντες για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του έργου.

Ο Βασίλειος Κοσμόπουλος, εκπροσωπώντας τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, παρουσίασε με ένα εντυπωσιακό virtual tour των πολυχώρο των Παλαιών Σφαγείων. Ο ανανεωμένος χώρος των Παλαιών Σφαγείων θα χρησιμοποιείται για πολιτιστικές δράσεις, το καρναβάλι, παραστάσεις θεάτρου σκιών και άλλα θεάματα.

Ο Lino Manosperta μίλησε για τον σκοπό του έργου, ο οποίος είναι η προώθηση του πολιτισμού προς όφελος των πόλεων και περιοχών που συμμετέχουν στο έργο SPARC.

Η Ήρα Κουρή από τον Καρναβαλικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων παρέθεσε τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους ωφελήθηκε ο Οργανισμός από το έργο, όπως για παράδειγμα η απόκτηση χώρου στέγασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων – «Καρναβάλι Πάτρας».

Ο Michele Trimarchi τόνισε την σπουδαιότητα της βιωσιμότητας της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας και παρουσίασε το πως μπορεί να διασφαλιστεί η μακροχρόνια ανάπτυξή της.

Η Φωτεινή Νάκου, Brand Strategist, ανέλυσε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας.

Ο Αντώνης Κορκόντζηλας, ιδρυτής της ABCinema, μίλησε για την πορεία ανάπτυξης μιας Κοινωνίας μέσω της Κινηματογραφικής Τέχνης.

Ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας τέχνης ArtWalk και διοργανωτής τουStreet Art Festival στην Πάτρα, παρουσίασε με βίντεο τον εντυπωσιακό τρόπο, με τον οποίο μία πόλη μπορεί να αλλάξει την όψη της, μέσω της Street Art.

Το συνέδριο έκλεισε με την προβολή των trailers από τα ντοκυμαντέρ, «Ο Καραγκιόζης μας» https://www.youtube.com/watch?v=0_HWGvb9b0M, και «Πατρινό καρναβάλι» https://www.youtube.com/watch?v=oQrDdS5KARQ&t=18s, τα οποία και δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου SPARC, καθώς και ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από το θερινό φεστιβάλ του έργου.

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος για το έργο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, «Ο κλάδος της δημιουργικής βιομηχανίας βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της ΠΔΕ με μία σειρά έργων που ολοκληρώνονται, όπως είναι το SPARC, αλλά και άλλων που τώρα ξεκινούν, όπως το Πολιτιστικό και Δημιουργικό Περιφερειακό Οικοσύστημα (Cultural and Creative Regional Ecosystem – CCRE-S3) για τη δημιουργία Πολιτιστικού και Δημιουργικού Περιφερειακού Οικοσυστήματος στην πλατφόρμα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς η περιοχή της ΠΔΕ είναι πλούσια σε φωτεινά παραδείγματα δημιουργικής βιομηχανίας και απαιτείται συντονισμός και στήριξη του κλάδου».