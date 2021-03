Διεθνές συνέδριο για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού από το ΕΑΠ

Ένα διεθνές συνέδριο για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού στο οποίο θα συμμετάσχουν επιστήμονες από χώρες που έχουν μελετήσει τις τεχνικές διαχείρισης του νερού, των αποβλήτων και του περιβάλλοντος (Workshop on Water, Wastewater and Environment: Technology, Traditions and Culture).

Μια διεθνής ακαδημαϊκή «συνάντηση» με επιστήμονες από την Ελλάδα αλλά και το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Μαρόκο και την Κίνα που θα διερευνήσουν αρχαίες αλλά και σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης του νερού αλλά και των αποβλήτων, διοργανώνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού. Η συζήτηση θα διεξαχθεί διαδικτυακά στο ΕΑΠ, ενώ την διοργάνωση της έχει αναλάβει το Εργαστήριο τεχνολογιών αειφορικής διαχείρισης αποβλήτων.

Επιστημονικό αντικείμενο της συνάντησης βέβαια θα είναι το Νερό, τα απόβλητα και το περιβάλλον. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν οι διεθνείς Οργανώσεις του νερού και θα διεξαχθεί on line στο νέο αμφιθέατρο του ΕΑΠ στην Περιβόλα, όπου και το κτίριο πλέον της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα του διεθνούς συνεδρίου για όποιον θελήσει να το παρακολουθήσει μέσω του YouTube βρίσκονται στο site: https://wwetc2021.env.eap.gr/

Επίσης, όσοι επιθυμούν μπορούν να το παρακολουθήσουν μέσω του YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=95gFXt6dmqU

Στο συνέδριο αναμένεται να παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που θα αφορούν τις αρχαίες τεχνολογίες του νερού και της διαχείρισης των αποβλήτων αλλά και αναφορά πάνω σε νέες τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχείρισης των αποβλήτων από καθηγητές του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Μαρόκου, της Κίνας.

Στα πλαίσια των εισηγήσεων θα γίνει παρουσίαση του ρωμαϊκού υδραγωγείου της Πάτρας από την αρχαιολόγο Δρ. Ανίτα Κουμούση , παρουσίαση των υδραγωγείων του Αγίου Όρους από τον κ. Φραγκίσκο Μαρτίνο αλλά και ανάλυση του υδρευτικού συστήματος της αρχαίας Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου από την κυρία Σπανούδη. Επίσης θα παρουσιασθούν τα μουσεία νερού της Τράπεζας Πειραιώς στην Δημητσάνα και της ΕΥΑΘ (Θεσσαλονίκης).

Τέλος θα γίνει παρουσίαση των σημαντικότερων διεθνών οργανώσεων του νερού και θα επιδιωχθεί η συνεργασία των μελών τους σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο.

Τη συνάντηση θα χαιρετήσουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Κώστας Σκρέκας, ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ.κ. Φαρμάκης και Ζαίμης, ο Πρόεδρος του ΕΑΠ καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας.

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης αναμένεται να αναφερθεί στην σημασία της συνεργασίας που θα πρέπει να επιδεικνύουν οι διεθνείς οργανώσεις του νερού ώστε να απαντώνται τα σημαντικά προβλήματα που έχουν τα προβλήματα του νερού και των αποβλήτων.