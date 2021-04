Διαλέξεις για τις πανδημίες διοργανώνει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

To Eλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμβάλλει στη γενικότερη συζήτηση για το επίκαιρο ζήτημα των πανδημιών στη δημόσια σφαίρα, μεταξύ άλλων και με τη συνδιοργάνωση μιας σειράς ενδιαφερουσών διαλέξεων για τις πανδημίες στην ιστορική τους προοπτική. Στις διαλέξεις αυτές έχουν προσκληθεί ως ομιλητές ειδικοί ερευνητές και καθηγητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ήδη οι δύο πρώτες σχετικές διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν με πολύ μεγάλη συμμετοχή τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Επικοινωνία της Επιστήμης” του ΕΑΠ, η Διεθνής Επιτροπή για την “Επιστήμη και Λογοτεχνία” και το Πανεπιστήμιο του Birbingham στις 21 Απριλίου 2021 και 16.00 (ώρα Ελλάδας) σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τη διάλεξη:

Dr Lukas Engelmann, University of Edinburgh, The Outbreak Narrative in the Science of Epidemics: Plague, AIDS and Covid-19. Ο Lukas Engelman είναι ιστορικός της ιατρικής, Chancellor’s fellow και Senior Lecturer στη Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Μεταξύ άλλων σε συνεργασία με τον Χρήστο Λυντέρη δημοσίευσε το βιβλίο Sulphuric Utopias, MIT Press, 2020. Το βιβλίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 30 βιβλίων του 2020 για να κατανοήσουμε τον κόσμο μας της έγκριτης αγγλικής εφημερίδας Τhe Guardian.

O σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι: https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=m8579a328a8d02d257bb6e30fc196b363