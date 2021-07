Φοροελαφρύνσεις: Ραντεβού τον Οκτώβριο, όπου επιστρέφουν οι σκληροί του Βορρά

Για τον προσεχή Οκτώβριο στο πλαίσιο της 12ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης μεταφέρεται η συζήτηση του οικονομικού επιτελείου με τους εκπροσώπους των θεσμών για τον οδικό άξονα των φοροελαφρύνσεων του 2022. Το πρώτο στίγμα θα δοθεί με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του επόμενου έτους την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου στη Βουλή. Υπό τη σκια της αβεβαιότητας που προκαλεί το τέταρτο κύμα του κορονοιού, στο οικονομικό επιτελείο περιμένουν να δουν πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα στα τέλη Αυγούστου όσον αφορά τα τουριστικά έσοδα αλλά και το ενδεχόμενο νέας στήριξης της οικονομίας λόγω των παρενεργειών της πανδημίας. Πρόσθετοι κίνδυνοι απορρέουν από την ταχύτητα της ανάκαμψης του ιδιωτικού τομέα μετά τη σταδιακή αποσύνδεση από τα μέτρα στήριξης με τους κινδύνους των λουκέτων να είναι παραπάνω από υπαρκτοί.

Eπιπλέον, στο οικονομικό επιτελείο γνωρίζουν ότι αργά ή γρήγορα οι χώρες του Bορρά θα θέσουν ζήτημα σφιχτής δημοσιονομικής προσαρμογής όπως διεφάνη από τα συμπεράσματα για την Ελλάδα που καταγράφονται στο πόρισμα της ΕΕ «Economic policy coordination in 2021: Οvercoming COVID-19, supporting the recovery and modernising our economy» το οποίο υιοθετήθηκε στο Ecofin καταδεινύοντας ότι οι επόμενοι μήνες για την ελληνική οικονομία ενόψει και της διαπραγμάτευσης για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητος προδιαγράφονται εξαιρετικά δύσκολοι.

Ανησυχία για τα ανοικτά μέτωπα

Η έκθεση κατέστησε σαφές πως η Ελλάδα έχει πολλά ανοικτά μέτωπα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν καίριο πλήγμα στο ΑΕΠ. Υψηλό δημόσιο χρέος, μεγάλο ποσοστό κόκκινων δανείων, ελλειμματικό εξωτερικό ισοζύγιο και ανεργία συνιστούν τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, ικανά να οδηγήσουν σε έναν νέο κύκλο σφιχτής δημοσιονομικής προσαρμογής το επόμενο διάστημα μετά την υγειονομική κρίση.

Αλλωστε οι δημοσιονομικοί κανόνες θα επανέλθουν από την 1η Ιανουαρίου του 2023 και η Eλλάδα οφείλει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της στο ακέραιο, καθώς και την επόμενη χρονιά θα επωφελείται από τη χαλάρωση των κανόνων.

Το βέβαιο είναι ότι οι φοροελαφρύνσεις της επόμενης χρονιάς θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε αγαθά, τουρισμό, μεταφορές και πολιτισμό θα παραταθούν και θα εξεταστεί η μονιμοποίηση τους από το 2023. Η μονιμοποίηση και επέκταση των φοροελαφρύνσεων, θα κριθεί από τους δημοσιονομικούς στόχους που θα τεθούν στην Ελλάδα μετά την άρση της δημοσιονομικής ευελιξίας αλλά και την πορεία της οικονομίας.

Τι ισχύει με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας

Το κόστος από τη μείωση του συντελεστή φορολογίας των νομικών προσώπων, θα μπορεί να μετρηθεί το 2022, καθώς ως γνωστό ο φόρος εισοδήματος στις επιχειρήσεις θα προκύψει απολογιστικά, με την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2021. Η επανάληψη του μέτρου της αναστολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου από τα εισοδήματα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Ο δημοσιονομικός σχεδιασμός προβλέπει πρωτογενές έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ το 2022 από 7,1% του ΑΕΠ φέτος όπου αυτή η βελτίωση κατά 11,3 δις. ευρώ θα προέλθει κατά κύριο λόγο από την συμπίεση των μέτρων στήριξης στα 2 δις. ευρώ από 16 δις. ευρώ φέτος και την αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 3,9 δις. ευρώ. Η ενίσχυση των εσόδων στηρίζεται αποκλειστικά στην πρόβλεψη για ρυθμούς ανάπτυξης 6,2% την επόμενη χρονιά.