White Christmas:Το πιο εμπορικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι κρύβει πίσω του μια τραγική ιστορία

Χριστούγεννα και παντού κάθε χρονιά παίζουν τραγούδια μέσα στο κλίμα και στο πνεύμα της εποχής. Και μπορεί κάθε χρόνο να ακούμε ξανά και ξανά τα ίδια, όμως οι περισσότεροι δε δείχνουν να τα βαριούνται. Τραγούδια που έχουν γίνει πια παράδοση κι έχουν συνδεθεί με την εορταστική περίοδο.

Γιατί εδώ που τα λέμε, Χριστούγεννα χωρίς «Last Christmas» γίνονται; Δεν γίνονται. Μάλιστα, το Billboard είχε βγάλει και τη λίστα με τα δέκα κορυφαία χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών. Τραγούδια που μετράνε δεκαετίες και άλλα είναι πιο δημοφιλή, όπως το Feliz Navidad (1970) ή το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ που πρωτοκυκλοφόρησε το 1994. Κι άλλα είναι λιγότερο δημοφιλή σε εμάς κυρίως, όπως το «A Holly Jolly Christmas» του Burl Ives (1965) που, όμως, είναι από τα αγαπημένα των Αμερικανών.

White Christmas», που γράφτηκε το 1941 από τον Irving Berlin (Cheek to Cheek, God Bless America). Ένα τραγούδι που έχει μπει στο Αυτό, όμως, που σίγουρα είναι το αγαπημένο τους ενώ θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών σε όλες τις κατηγορίες, είναι το γνωστό «», που γράφτηκε το 1941 από τον(Cheek to Cheek, God Bless America). Ένα τραγούδι που έχει μπει στο ρεκόρ Γκίνες ως το «το μεγαλύτερο σε πωλήσεις single όλων των εποχών», αφού έχει περισσότερες από 50 εκατ. πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό, όμως, που του δίνει μια άλλη διάσταση – πέρα από την τεράστια επιτυχία που γνώρισε – είναι η τραγική ιστορία που κρύβεται πίσω από τους στίχους και ο λόγος που γράφτηκε.

Έχοντας πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα το τραγούδι White Christmas, που σημάδεψε με τη φωνή του ο Bing Crosby, δεν είναι απλά το πιο εμπορικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι αλλά το πιο επιτυχημένο σε πωλήσεις single όλων των εποχών, σύμφωνα με το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Η τραγωδία του Περλ Χάρμπορ και πώς έγινε το αγαπημένο των Αμερικανών στρατιωτών

Αυτό που κάνει το «White Christmas» να ξεχωρίζει από τα άλλα χριστουγεννιάτικα, είναι πως σε αυτό δεν υπάρχουν «τόνοι» αισιοδοξίας, δεν έχει φανταστικούς χαρούμενους χαρακτήρες, δεν είναι καν θρησκευτικού περιεχομένου. Αντ’ αυτού, είναι μελαγχολικό με μία έντονη διάθεση και λαχτάρα για το παρελθόν και για μέρες που έχουν περάσει.

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Irving Berlin και ακούστηκε για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα του 1941 στη ραδιοφωνική εκπομπή Kraft Music Hall, του Bing Crosby ο οποίος και το ερμήνευσε με την αισθαντική φωνή του. Όμως το τραγούδι είχε μια βαθύτερη σημασία εκείνη την ημέρα με τη μελαγχολική διάθεση. Ο ερμηνευτής, αλλά και οι Αμερικανοί που το άκουσαν από τα ραδιόφωνά τους, σκέφτονταν το τραγικό συμβάν που συνέβη μόλις 18 ημέρες πριν: την επίθεση του Περλ Χάρμπορ.

Τα επόμενα Χριστούγεννα και μέχρι τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονταν στο πεδίο μάχης, μακριά από τις οικογένειές τους. Και το «White Christamas» έπαιζε ξανά και ξανά στα ραδιόφωνα του στρατεύματος καθώς τους θύμιζε το σπίτι τους.

Το τραγούδι πήρε το δρόμο της ηχογράφησης το 1942 με τη φωνή του Bing Crosby. Μάλιστα, στις επισκέψεις του στα αμερικανικά στρατεύματα, οι στρατιώτες το ζητούσαν περισσότερο απ’ όλα.

«Δίσταζα να το τραγουδάω γιατί πάντα προκαλούσε μία νοσταλγία στους στρατιώτες για τις οικογένειές τους που τους έκανε λυπημένους. Δεν ήθελα να τους προκαλώ λύπη. Γι’ αυτό προσπάθησα πολλές φορές να το κόψω από την παράσταση, αλλά οι στρατιώτες φώναζαν από κάτω να πω το White Christmas», είχε δηλώσει ο Crosby σε συνέντευξή του.

Το τέλος του πολέμου «βρήκε» το White Christmas ως το τραγούδι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, μία διάκριση την οποία κράτησε για 56 ολόκληρα χρόνια.

Η τραγική ιστορία του Εβραίου δημιουργού του

Η ιστορία του τραγουδιού, όπως αποδείχθηκε, είναι από μόνη της στενάχωρη. Γράφτηκε από τον Irving Berlin, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν γιόρταζε τα Χριστούγεννα καθώς ήταν Εβραίος. Ο Berlin ήταν ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Γεννήθηκε στη Ρωσία ενώ στα 5 του χρόνια μαζί με την οικογένειά του μετανάστευσαν στην Αμερική, όπως άλλωστε έκαναν πολλοί Εβραίοι εκείνη την εποχή.

Ο γιος του πέθανε μόλις 3 εβδομάδων, ανήμερα των Χριστουγέννων του 1928 κι έτσι κάθε 25 Δεκεμβρίου μαζί με τη γυναίκα του, επισκέπτονταν τον τάφο του. Το μυστικό που κουβαλάει το White Christmas, λοιπόν, είναι η προσπάθεια του Berlin να ξεπεράσει τη θλίψη του για τον θάνατο του γιου του.

Αρχικά, έγραψε το κομμάτι για να είναι μέρος ενός μιούζικαλ που τελικά εξελίχθηκε στην ταινία Holiday Inn χαρίζοντάς του κι ένα βραβείο Όσκαρ. Στη συνέχεια το τραγούδι έπαιξε και στην ταινία του 1946 «Blue Skies» πριν ταυτιστεί με την ομώνυμη το 1954.

Η ερμηνεία του Bing Crosby το έκανε γρήγορα ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της Αμερικής παρόλο που η αρχική ραδιοφωνική εκδοχή είχε χαθεί και η ηχογράφηση του 1942 που ήταν διάρκειας 18 λεπτών είχε φθαρεί.

Έκτοτε το κομμάτι έχει ερμηνευτεί από δεκάδες καλλιτέχνες. Από τον Έλβις Πρίσλεϊ και τον Φρανκ Σινάτρα μέχρι τη Lady Gaga, με το μήνυμά του και τη μελαγχολία που βγάζουν οι στίχοι να παραμένουν ίδια, σε κάθε εκδοχή.