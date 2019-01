Oι μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες της χρονιάς που έφυγε

Αναγκαστικά ήταν τα περισσότερα επιχειρηματικά deals της χρονιάς που έφυγε, αν και πολλά σε αριθμό. Οι τράπεζες επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τα πακέτα των προβληματικών δανείων που έχουν, οι προβληματικές επιχειρήσεις βρίσκονται στα όρια τους, οι περισσότερες τα έχουν ξεπεράσει, και αναζητούν φρέσκο χρήμα και σανίδα σωτηρίας, ενώ αρκετές εξ αυτών προσέφυγαν στον Πτωχευτικό Κώδικα για να ρυθμίσουν τα δυσθεώρητο ανοίγματα τους.

Την ίδια στιγμή οι τράπεζες αναγκάστηκαν σε αρκετές περιπτώσεις να βρουν στο «παρά πέντε” λύσεις σωτηρίας για υπερδανεισμένες εταιρείες αξιοποιώντας πλατφόρμες διαχείρισης κόκκινων δανείων, ενώ υποψήφιοι επενδυτές και επιχειρηματίες αναζητούν ευκαιρίες σε επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να τους προσθέσουν τζίρο και άρα να αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ. Βέβαια υπάρχουν πάντα και τα funds που βλέπουν ευκαιρίες σε εταιρείες που έχουν προοπτική, κάτι που θα συνεχιστεί και το 2019, ενώ δεν έλειψαν και τη χρονιά αυτή οι εξαγορές με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Συνολικά περισσότερα από 70 deals έχουν υλοποιηθεί μέσα στο 2018, όταν το 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 36 εξαγορές και συγχωνεύσεις, από διάφορους κλάδους. Το Capital.gr παρουσιάζει τα πιο χαρακτηριστικά:

Εξυγιάνσεις

Notos Com: Ένεση ρευστότητας 12,5 εκατ. ευρώ σε πρώτο χρόνο, κεφαλαιοποίηση μέρους του δανεισμού και αναδιάρθρωση του δικτύου, προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης της Notos Com το οποίο έλαβε το πράσινο φως από τις πιστώτριες τράπεζες, την Pillarstone και τους μετόχους της αλυσίδας. Με βάση το σχέδιο εξυγίανσης η εταιρεία θα ελέγχεται κατά 50% από την Pillarstone την ευρωπαϊκή πλατφόρμα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, που έχει αναπτύξει το αμερικανικό fund KKR, που βάζει το «φρέσκο» χρήμα και κατά 50% από τις τέσσερις τράπεζες οι οποίες αποκτούν το ποσοστό αυτό, κατ’ αναλογία της έκθεσης που έχει η κάθε μία στα δάνεια, μετά την κεφαλαιοποίηση μέρους του δανεισμού. Συνολικά εκτιμάται ότι για την αναδιάρθρωση της Notos Com, η Pillarstone και οι ελληνικές πιστώτριες τράπεζες θα επενδύσουν νέα κεφάλαια συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον κ. Μιχάλη Παπαέλληνα, διευθύνοντα σύμβουλο της Notos Com Holdings, με βάση άλλες πληροφορίες, θα παραμείνει στο «τιμόνι» της Notos Com, για μεταβατικό διάστημα 12 μηνών έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών. Με βάση τον σχεδιασμό, μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος θα αναλάβει μη εκτελεστικός πρόεδρος, ενώ το management θα περάσει στον έλεγχο της Pillarstone.

FAMAR: Μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια η φαρμακοβιομηχανία, η οποία ας σημειωθεί ότι έχει απωλέσει το 10% των πελατών της και δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει τον βηματισμό της, έχει λάβει ήδη 40 εκατ. ευρώ ως νέα χρηματοδότηση από τις τράπεζες, στο πρώτο μέρος της διάσωσής της, ενώ θα λάβει άλλα 57,6 εκατ. ευρώ με βάση την τελευταία συμφωνία, από την Pillarstone. Το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσής της, προβλέπει και τη μείωση των υπαρχόντων οικονομικών υποχρεώσεων της Famar από 234 εκατ. ευρώ σε 118 εκατ. ευρώ, αλλά και την επέκταση του χρόνου αποπληρωμής κατά έξι χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες οι οποίες ελέγχουν το 99% της εταιρείας, περιορίζουν τη συμμετοχή τους στο 40%. Βέβαια το κρίσιμο από εδώ και πέρα, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της κατάστασης της Famar, είναι να μπορέσει πέρα από την οικονομική αναδιάρθρωση που επετεύχθη, η βιομηχανία να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Δηλαδή να καταφέρει να βρει πελάτες και να αντικαταστήσει τον χαμένο τζίρο και να δει τι θα κάνει με τα εργοστάσια που διαθέτει σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Νηρέας – Σελόντα: Μία από τις μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις ελληνικών επιχειρήσεων ολοκλήρωσαν επιτυχώς οι τράπεζες. Η πώληση των Νηρέα (74,34%) και Σελόντα (79,62%) στο επενδυτικό σχήμα Amerra Capital Management – Mubadala Investment Company δημιουργεί νέα δεδομένα για τις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες. Το σχήμα Amerra-Mubadala που τελικώς επικράτησε αναλαμβάνει δανεισμό της τάξης των 350 εκατ. ευρώ, έχει δεσμευτεί για αποπληρωμή δανείων 40 εκατ. ευρώ και επιπλέον κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ. Με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις, το συνολικό τίμημα για τον Νηρέα ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ, ενώ μειώνεται το ύψος του δανεισμού που σήμερα ανέρχεται σε 176 εκατ. ευρώ κατά 20 εκατ. ευρώ με ισόποση αποπληρωμή. Αντίστοιχα για τη Σελόντα, το τίμημα διαμορφώνεται στο 1 ευρώ, με τον επενδυτή να προχωρά επίσης σε μείωση του δανεισμού που σήμερα ανέρχεται σε 171 εκατ. ευρώ κατά 20 εκατ. ευρώ με ισόποση αποπληρωμή.

Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου: Στην απόκτηση της ιστορικής «Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου» που βρισκόταν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης προχώρησε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ. Η μεταλλουργική εταιρεία που βρίσκεται στο Πωγώνι Ηπείρου, μεταξύ άλλων παρήγαγε και κέρματα του ευρώ για λογαριασμό του δημοσίου. Στόχος είναι η επαναδραστηριοποίηση της παραγωγής, και με την εκμετάλλευση του διεθνούς εμπορικού δικτύου της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», η μετατροπή του προφίλ της μονάδας σε εξαγωγική.

Διασώσεις μέσω Πτωχευτικού

Καλογήρου: Ένα ακόμη deal διάσωσης από τον κλάδο του λιανεμπορίου είναι αυτό της επικύρωσης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά της συμφωνίας εξυγίανσης της Καλογήρου, η οποία έχει περιέλθει στην εταιρεία Vetria, συμφερόντων του επιχειρηματία Σ. Φάις, με τη συμμετοχή επίσης των μετόχων των Αττικών Πολυκαταστημάτων (κ.κ. Κων. Λαμπρόπουλο, Κων. Τσουβελεκάκη και Αλέξη Σγουμπόπουλο), αλλά και της οικογένειας Λεμονή. Το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας Λεμονής προβλέπει επιστροφή σε θετική λειτουργική κερδοφορία από το 2018 και επιστροφή του τζίρου στα επίπεδα του 2016 την ίδια χρονιά. Εκτιμά, επίσης, πως ο τζίρος της Λεμονής, από τα 43,033 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι και τα 30,123 εκατ. ευρώ που είναι η πρόβλεψη για τη φετινή χρονιά, θα φθάσει στα 45,184 εκατ. ευρώ και στα 54,963 εκατ. ευρώ το 2023.

Νεώριο Σύρου: Στον έλεγχο της Onex Ναυπηγεία Σύρου του επιχειρηματία Παναγιώτη Ξενοκώστα, πέρασε η Νεώριο Σύρου, μετά το πράσινο φως που άναψε το Πρωτοδικείο Σύρου στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας. Ο επενδυτής έχει δεσμευθεί να βάλει 14,3 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και να υλοποιήσει σωρευτικές επενδύσεις 29,8 εκατ. ευρώ σε βάθος 25ετίας. Το σχέδιο του επενδυτή για την επόμενη ημέρα της Νεώριο Σύρου, προβλέπει αξιοποίηση της υφιστάμενης δυναμικότητας των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων. Επέκταση των δραστηριοτήτων με την παροχή πρόσθετων παρεχόμενων υπηρεσιών όπως υπηρεσίες Mega Yachting, επισκευή και κατασκευή πλατφορμών εξόρυξης πετρελαίου και αερίου, μετατροπή πλοίων σε πλοία πράσινης τεχνολογίας (LNG), υπογραφή νέων συμβάσεων επισκευής και κατασκευής εμπορικών πλοίων, κατασκευή και επισκευή των ναυτικών πλατφορμών του ΝΑΤΟ.