Power of love: Το τρέιλερ και οι νέοι παίκτες (vid)

Δυνατές συγκινήσεις υπόσχεται ο δεύτερος κύκλος του ριάλιτι αγάπης «Power Of Love» του ΣΚΑΪ, η πρεμιέρα του οποίου θα γίνει το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Η λαμπερή παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου βρίσκεται στο σπίτι της αγάπης, ενώ μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ με τους 14 νέους παίκτες.

Επτά κορίτσια και επτά αγόρια βρίσκονται στο ίδιο σαλόνι και οι πρώτες γνωριμίες ξεκινούν με τους παίκτες να μπαίνουν δυναμικά στο «διπλό» σπίτι.

Η Μπακοδήμου κάνει από το πρώτο κιόλας επεισόδιο προσωπικές ερωτήσεις για το ερωτικό παρελθόν των παικτών. Χορός, τραγούδι, εκπλήξεις και τα πρώτα ζευγάρια δημιουργούνται.

Το #PowerofLoveGR επιστρέφει στις οθόνες μας την Πρωτοχρονιά 🥂✨ Δείτε τους 7 άντρες & τις 7 γυναίκες για πρώτη φορά 👆 #SkaitvGR

Στον πρώτο κύκλο του Power of Love, νικητής από την πλευρά των ανδρών «στέφθηκε» ο Πάνος Ζάρλας και από την πλευρά των κοριτσιών, η Στέλλα Μιζεράκη. Οι νικητές πήραν από 10.000 ευρώ.